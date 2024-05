Lo stop ai rifiuti ingombranti  prorogato fino a metà giugno 

I cittadini di Dolianova dovranno attendere almeno fino a metà giugno per poter smaltire i rifiuti ingombranti nell’ecocentro comunale della zona industriale di Bardella. La Cosir, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nei sei paesi dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, ha prorogato il blocco dei conferimenti che va avanti da diverse settimane: il nuovo termine di scadenza, inizialmente previsto per il 31 maggio, è stato fissato al 14 giugno.

La notizia sta provocando malumore tra gli utenti, costretti a tenere in casa sedie, materassi, divani e suppellettili di vario genere che non possono essere smaltiti tra i rifiuti indifferenziati: problema di non poco conto per chi non ha spazi sufficienti in casa.

All’origine del blocco un problema nella discarica dove la Cosir destina gli ingombranti “misti”: un guasto agli impianti di smaltimento impedisce il ritiro dei rifiuti.

In molti, sui gruppi social, manifestano il timore che il protrarsi del disservizio possa indurre qualcuno a liberarsi dei rifiuti illegalmente alimentando il fenomeno della spazzatura nelle campagne, in forte crescita negli ultimi anni in tutti i centri del Parteolla. Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni per la presenza di cumuli di rifiuti in alcune zone periferiche: via don Milani (recentemente bonificata dal Comune), Santu Anni e Sa Sermenta.

