Lo Stoccarda sulla strada della Juve 

La Juventus è a punteggio pieno e lo Stoccarda non ha ancora vinto in Champions, oltre ad essere a secco di successi in Bundesliga dal 22 settembre. Sulla carta, quello di oggi alle 21 allo Stadium, non appare un impegno proibitivo per i bianconeri, eppure Thiago Motta non si fida: «Dovremo fare una partita completa, sarà una sfida bella da vivere. Lo Stoccarda mi piace molto per come gioca», tiene a precisare il tecnico bianconero, «perché vuole avere il controllo del pallone proprio come noi: possono crearci problemi con i loro movimenti, siamo concentrati al 200 per cento su questa partita».

La sfida

L'ultima immagine della Juve di Champions risale al 2 ottobre, quando andò ad espugnare Lipsia nonostante l'inferiorità numerica. «Abbiamo vissuto un momento bellissimo, si percepiva un'energia positiva anche tra chi sedeva in panchina», ricorda Thiago Motta, «e siamo venuti fuori nelle difficoltà: ora però rappresenta il passato, dobbiamo pensare al presente». E il prossimo passo sarà continuare in questo periodo positivo: «La mia prima vittoria è avere giocatori forti, tutti i miei ragazzi sono titolari ma non per questo li ritengo tutti uguali e abbiamo ancora tanti margini di miglioramento: sappiamo cosa vogliamo, dovremo affrontare lo Stoccarda con l'atteggiamento giusto».

I protagonisti

Cambiaso sarà ancora il capitano di questa Juve, in porta invece ci sarà Perin perché Di Gregorio è squalificato. «Tra me, lui e Pinsoglio c'è una sana competizione, ogni giorno ci spingiamo a migliorare a vicenda», afferma l'estremo difensore sulla concorrenza tra i pali, «e io non mi sento assolutamente un secondo portiere. È vero che si gioca tanto, ma il calcio del futuro va in una direzione chiara, che uno può fare 25 partite e l'altro 20». Anche secondo il classe 1992, il successo di Lipsia ha fatto scoccare una scintilla nello spogliatoio. «Quella vittoria ci ha dato una consapevolezza diversa, ha alzato lo standard di dove possiamo arrivare», ammette Perin, «anche se lo scopriremo solo vivendo: stiamo costruendo una nuova filosofia. Nello spogliatoio c'è entusiasmo ma stiamo sviluppando la capacità di non farci suggestionare dall'esterno. Sono convinto che questo gruppo abbia un potenziale molto alto, ma non lo abbiamo ancora raggiunto». È a livello mentale, infatti, che i bianconeri stanno svoltando. «Penso che questo faccia l'80% delle persone, in campo come nella vita», riflette il portiere, «e dobbiamo essere consapevoli di avere dei limiti per poi, con il lavoro, superarli e fissarne altri».

