Lo Stintino scappa, il santa giusta lo riprende 

Santa Giusta (4-2-3-1) : Parisi, Frau, Caballero, Cirlini (34’ st Piras), Pavcic, Camedda (5’ st Lutzu), Fernandez, Corona, Laconi (20’ st Pibiri), Iesu, Cau (9’ st Miscali). In panchina Urrai, Tuveri, Catzeddu, Tedesco, Mereu. Allenatore Lampis.

Stintino (4-4-2) : Canalis, Bilea, S. Ruiu, Gadau, Campus, Manca, A. Ruiu (14’ st Lobino), Gueli (26’ st Pais), Doukar (45’ pt Zappino), Fini, Foddai. In panchina Sircana, Cocco, Piga, Rosas, Piana, Colombo. Allenatore Loriga.

Arbitro : Steri di Cagliari.

Reti : 6’ st (r) Zappino, 11’ st Laconi.

Note : ammoniti Frau e Fini.

Santa Giusta. Termina in parità la sfida tra Santa Giusta e Stintino. Prima frazione avara di occasioni. Gli unici due spunti sono degli ospiti, al 25’ con Doukar (ma il suo pallonetto termina alto) e al 43’ con un sinistro di Gueli, a lato. Nella ripresa al 4’ Iesu calcia in diagonale ma non inquadra la porta. Al 6’ inserimento di Foddai da sinistra, il numero 11 dello Stintino entra in contatto con Frau e termina a terra; per l’arbitro è rigore che Zappino realizza. All’11’ il pareggio di Laconi sottomisura dopo un assist dalla sinistra di Iesu. Al 30’ palla gol sui piedi di Cirlini, che sbaglia la scelta. Al 41’ doppia occasione per Fernandez che prima di testa coglie il palo, poi trova la grande parata di Canalis che salva il risultato.

