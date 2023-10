Lo Stintino fa il bis grazie a Fini e Zappino 

Stintino 2

Porto Torres 0

Stintino (4-4-2) : Panai, Bilea, S. Ruiu, Gadau, Campus, Sanna, Zappino (48’ st Pais), Gueli (14’ st N. Piana), Colombo, Fini (44’ st Lobino), Doukar (22’ st A. Ruiu). In panchina: Canalis, Cocco, Piga, Foddai, Amuganu. Allenatore Giampiero Loriga.

Porto Torres (4-3-3) : Falchi, Bruno, Occhetti (31’ st Spanu), Borra (23’ st Sabino), Piredda, Mognato, Faedda, Fois, Bombagi (31’ st Leoni), Frongia (1’ st Soggiu), Pistidda (1’ st Oggiano). In panchina: Vassallo, Sini, Silvas, P. Piana. Allenatore Gabriele Porcu.

Arbitro : Samuele Giudice di Sassari.

Reti : 35’ pt Fini; 10’ st Zappino.

Note : ammoniti Colombo e Gadau per lo Stintino; Falchi, Mognato e Soggiu per il P. Torres.

Stintino. Vittoria all’inglese per lo Stintino, che al Rocca Ruja Stadium batte 2-0 il Porto Torres riscattando così il ko di Alghero della scorsa giornata.

Ottima partenza degli ospiti che collezionano alcune occasioni pericolose. Lo Stintino tiene botta e al 13’ ha la grande occasione di portarsi in vantaggio con un penalty concesso per atterramento di Doukar, ma Falchi neutralizza il rigore calciato da Zappino. I padroni di casa non si perdono d’animo e al 35’ sbloccano il risultato con un gran gol all’incrocio di Fini. La chiude Zappino al 10’ della ripresa sugli sviluppi di una palla inattiva, poi la partita scorre via senza troppi sussulti.

