Lo stile della Ferrari: un focus sulla “rossa” 

Un convegno sulla Ferrari e l’evoluzione dello stile dagli anni ‘60 ad oggi delle auto della casa di Maranello. A organizzare l’imperdibile appuntamento per gli amanti della “rossa” è il circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. e la Commissione nazionale cultura dell’ASI: appuntamento domani alle 16 nell’Aula Magna della Facoltà d’Ingegneria e Architettura.

Si tratta di un evento focalizzato sui modelli Ferrari prodotti dagli anni ’60 ad oggi, senza tralasciare gli aspetti tecnici legati alla meccanica, nonché quelli dell’estetica e del design. L’obiettivo è quello di consentire anche alle nuove generazioni la conoscenza della storia dei modelli Ferrari prodotti dagli anni ‘60, ma senza trascurare lo stretto legame con la meccanica e l’aerodinamica dei veicoli.

Tra i relatori l’architetto nuorese Flavio Manzoni, attualmente direttore del design Ferrari, che interverrà con una relazione dal titolo “Technology and Design driven innovation”. Ospite anche l’ingegnere Gianni Agnesa, autore del libro Ferrari 312 P. One of Ferrari’s most beautiful, che illustrerà la sua relazione dal titolo “Disegnate dalla velocità”. Modera Daniele Cocco, presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari. L’evento, con ingresso libero, è aperto a tutti gli studenti della facoltà d’Ingegneria, a tutti i soci dei Club di auto e moto Storiche e a tutti gli appassionati.

Il convegno verterà sull’evoluzione delle logiche progettuali e stilistiche delle Ferrari costruite per le gare ma sarà anche possibile tracciare un nesso ideale fra le vetture da corsa Ferrari degli anni 70 e quelle attuali messe in strada dall’architetto Manzoni e il suo team.

