Lo Stato Sociale di Bebo Guidetti a Nureci 

Questa sera alle 18.30 all’Auditorium Santa Barbara di Villacidro la scrittrice Cristina Caboni presenta il suo nuovo romanzo “La rotta delle stelle”. Organizza il Club Jane Austen Sardegna.

“Mustras” a Berchidda

Andrea Ruggeri porta a Berchidda il suo nuovo progetto “Mustras”. Il musicista, accompagnato da Elsa Martin, Simone Soro ed Elia Casu, sarà oggi alle 19 sul palco del Teatro Santa Croce in piazza del Popolo per Insulae Lab con la direzione artistica di Paolo Fresu.

“Pedras et Sonus”

Prosegue oggi il percorso del festival “Pedras et Sonus – Le parole incontrano la musica”. A Gonnosnò: alle 10.30 Raffaele Matta con “L’imperfezione della realtà”, alle 11 la riflessione si trasformerà in voce con un reading, alle 12 il pubblico sarà coinvolto nel concerto This is Water. A Nureci, in serata, da non perdere l’incontro con Alberto “Bebo” Guidetti, voce e autore de Lo Stato Sociale. Alle 18.30 presenterà “Con rabbia e con amore”, libro che attraversa precarietà, desideri e contraddizioni della contemporaneità. Alle 19 lo spettacolo porterà in scena una scrittura ironica e tagliente, capace di restituire, con leggerezza e profondità, il punto di vista di una generazione.

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 