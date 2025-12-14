Lo Stato Sociale di Bebo Guidetti a Nureci 

Questa sera alle 18.30 all’Auditorium Santa Barbara di Villacidro la scrittrice Cristina Caboni presenta il suo nuovo romanzo “La rotta delle stelle”. Organizza il Club Jane Austen Sardegna.

“Mustras” a Berchidda

Andrea Ruggeri porta a Berchidda il suo nuovo progetto “Mustras”. Il musicista, accompagnato da Elsa Martin, Simone Soro ed Elia Casu, sarà oggi alle 19 sul palco del Teatro Santa Croce in piazza del Popolo per Insulae Lab con la direzione artistica di Paolo Fresu.

“Pedras et Sonus”

Prosegue oggi il percorso del festival “Pedras et Sonus – Le parole incontrano la musica”. A Gonnosnò: alle 10.30 Raffaele Matta con “L’imperfezione della realtà”, alle 11 la riflessione si trasformerà in voce con un reading, alle 12 il pubblico sarà coinvolto nel concerto This is Water. A Nureci, in serata, da non perdere l’incontro con Alberto “Bebo” Guidetti, voce e autore de Lo Stato Sociale. Alle 18.30 presenterà “Con rabbia e con amore”, libro che attraversa precarietà, desideri e contraddizioni della contemporaneità. Alle 19 lo spettacolo porterà in scena una scrittura ironica e tagliente, capace di restituire, con leggerezza e profondità, il punto di vista di una generazione.

