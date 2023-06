Lo Stato Sociale accende AteneiKa 

Le varie tonalità di luci sul palco creano suggestioni curiose e vivaci, le persone rivolgono gli occhi al cielo e ballano spensierate, dalle case circostanti c’è chi si affaccia divertito. Sono solo alcune immagini della serata di ieri di AteneiKa, dove i grandi ospiti de Lo Stato Sociale hanno trascinato con i loro brani le oltre 4000 persone presenti nell’impianto di Sa Duchessa a Cagliari, per oltre un'ora di mezzo di concerto dove, oltre ai nuovi brani, non sono mancati i pezzi che li hanno resi noti.

Samia

Ma partiamo con ordine: ad aprire le danze ci pensa la prima artista della serata ovvero Samia che con un tono di voce graffiante, e un’ottima predisposizione verso le sonorità della musica urban, scalda i presenti a dovere. Alle 21.30 in punto sale sul palco il quintetto più pittoresco e scanzonato della musica nostrana: si comincia con “Pompa il debito” dove le chitarre e la batteria si fondono perfettamente, preparando il terreno a uno dei pezzi iconici del gruppo ovvero “Mi sono rotto il c….” con cui undici anni fa mostrarono al panorama musicale italiano il loro stile irriverente e sagace. Uno stile che, col tempo, si è affinato senza mai snaturarsi. La voce principale di Lodovico Guenzi è in perfetta sintonia con il suo modo di calcare il palco: ironico e pungente – come tutti gli altri componenti – gestualità semplice ma trascinante, pantaloni scuri che si abbinano con una maglietta dove a fare da sfondo sono le palme della West Coast.

Le star delle serata

«Ogni volta che suoniamo in Sardegna facciamo sempre disastri, chissà stavolta», ci scherzano su. Si prosegue con “Che benessere!?”, seguita da “Sono così indie” dove a fare la differenza è il ritmo elettronico incalzante, poi è il turno di “Anche i ricchi muoiono” che precede uno dei loro più grandi successi “Eri più bella come ipotesi”.

Un tuffo tra la folla

Il momento più esilarante della serata di ieri notte arriva quando, sulle note di “Combat pop”, uno dei componenti ovvero Alberto Cazzola scende dal palco, si rivolge verso il pubblico per poi tuffarsi su un vero e proprio mare di persone estasiate dalla genuinità di una band che, proprio come rimarcato nella loro hit più celebre “Una vita in vacanza”, dimostra quanto suonare e cantare siano davvero due armi preziose per avere a portata di mano un mondo diverso e, soprattutto, migliore.

