Lo Stato si accorge del cimitero d’auto: ok alla “task force” 

Una task force per affrontare - e si spera risolvere - il problema bomba ecologica di Pitz’e Pranu, nella campagna di Selargius. Lì dove da oltre quarant’anni c’è il campo sosta, individuato a suo tempo come sistemazione temporanea ma di fatto trasformato in un agglomerato di baracche e camper in condizioni precarie diventati la dimora fissa di decine di famiglie rom.

E dove da tempo la situazione è degenerata, tanto da richiamare l’attenzione del nuovo Prefetto Giuseppe Castaldo che mercoledì ha convocato un nuovo vertice a Cagliari per fare il punto sulla situazione - allarmante e insostenibile - e definire insieme le soluzioni da adottare per eliminare quella che è diventata ormai una discarica abusiva con centinaia di carcasse d’auto bruciate e distese di rifiuti di ogni tipo. «Un problema che va risolto una volta per tutte», l’ennesimo appello dei sindaci coinvolti.

Il super vertice

Al tavolo convocato in piazza Palazzo a Cagliari c’erano praticamente tutti. I sindaci dei Comuni di Selargius e Settimo San Pietro - territori toccati dal problema - insieme a Città metropolitana, Arpas, Asl, Guardia di finanza, carabinieri, Polizia di Quartu, e per la Regione - in rappresentanza della governatrice Todde – il suo capo di gabinetto Luca Caschili. «Lo diciamo da tempo, noi sindaci non possiamo essere lasciati soli davanti a quest’emergenza», sottolinea il primo cittadino di Selargius, Gigi Concu. «Sono state tracciate le linee per intervenire su più fronti, perché oltre all’aspetto ambientale e sociale c’è anche quello giuridico da approfondire», si limita a dire dopo l’incontro.

Emergenza continua

Durante il vertice Concu ha ripercorso di nuovo le azioni portate avanti negli anni sul fronte dell’inclusione sociale e abitativa dei residenti del campo, oltre un centinaio fra adulti e bambini. Prima l’ordinanza di sgombero che dava tre mesi di tempo per trovare una nuova sistemazione, ordinanza di fatto più volte prorogata. Poi l’arrivo del finanziamento regionale, poco meno di 300mila euro, erogato al Comune con l’obiettivo di trovare case in affitto per le famiglie rom di Selargius dove iniziare una nuova vita. Sino al recente finanziamento ministeriale, poco meno di 1 milione e mezzo per l’inclusione scolastica dei minori che l’assessorato comunale alla Politiche sociali vuole portare avanti facendo rete con le scuole.Inclusione sociale e abitativa a parte, la priorità è pianificare la bonifica ambientale quantificata - almeno per ora - in 4 milioni di euro circa.

Bomba ecologica

Risorse necessarie per eliminare il cimitero di auto bruciate, rimuove e smaltire gli altri rifiuti pericolosi abbandonati, e riportare la collina di Pitz’e Pranu alla sua originaria vocazione agricola. Ma il Comune di Selargius al momento ha solo 1 milione dato dalla Regione. Negli ultimi mesi l’emergenza è stata affrontata più volte nel Consiglio comunale selargino su richiesta dell’esponente del gruppo Autonomisti sardi Alberto Cappai: «A’è un serio rischio per la salute pubblica, come confermato dall’Arpas. Quello di mercoledì», dice Cappai, «è l’ennesimo vertice, ma qui si tratta di un problema di risorse che non ci sono: mancano milioni di euro, e non mi risulta che la Regione abbia dedicato un capitolo del bilancio per la bomba ecologica di Selargius. Basta promesse, il sindaco e la sua Giunta devono alzare la voce e pretendere una soluzione subito».

