Lo Stato scorda l’eroe-ragazzino 

Oggi, a partire dalle 10, Pabillonis ospiterà una tappa della Settimana nazionale della Protezione civile 2024. La giornata sarà dedicata alla memoria di Alessandro Diana, volontario del paese tragicamente scomparso in servizio nel settembre 2020: si recava a spegnere un incendio, fu vittima di un incidente stradale lungo la Provinciale per Sardara. Aveva appena 19 anni. Se il suo paese lo ricorda, altrettanto non può dirsi per lo Stato.

Nel 2021 è stata avviata la procedura per il riconoscimento della medaglia al valore civile in onore di Alessandro Diana ma nonostante gli anni trascorsi, l'iter non è ancora stato concluso, suscitando interrogativi e indignazione. «Saremmo contenti se questo riconoscimento arrivasse», sospira Renato Diana, il padre di Alessandro: «Ormai è da tanto tempo che se ne parla. Mio figlio se lo meriterebbe».

Il sindaco

«La procedura – spiega il sindaco Riccardo Sanna – è stata avviata nell'aprile 2021, quando la Giunta comunale (come richiesto dalla Prefettura, che aveva inviato una nota in merito) ha deliberato». L’anno dopo la Prefettura ha comunicato al comune che “il Ministero dell'Interno ha completato l'istruttoria relativa alla proposta di conferimento del riconoscimento al valore civile alla memoria di Alessandro Diana ma la proposta è in attesa di essere valutata dalla commissione al Valore e al Merito civile, gravata da numerose richieste”. «Ieri ho inviato un ulteriore sollecito», aggiunge il sindaco.

Il deputato

Dopo quattro anni trascorsi senza sviluppi concreti, il deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis, assessore regionale all'epoca dei fatti, esprime indignazione: «Questo ritardo ingiustificabile causa sdegno e sconforto. I miei uffici, quand’ero assessore, avevano inviato tutta la documentazione richiesta già poche settimane dopo il tragico incidente ma da allora non abbiamo ricevuto risposte. Recentemente ho informato della vicenda il nuovo prefetto Giuseppe Cataldo, e insieme stiamo cercando di ricostruire i passaggi amministrativi. Inoltre – aggiunge Lampis – ho presentato una richiesta specifica alla commissione consultiva per le ricompense al merito civile presso il Senato. Sono determinato a ottenere una risposta rapida per questa ingiustizia che si protrae da troppo tempo».

Comunità e familiari

Oggi, in piazza Madonna di Fatima, è prevista la presentazione dell’organizzazione, delle attività e dei mezzi della protezione civile: la mattina sarà dedicata agli studenti ed è previsto un intermezzo in cui il sindaco ricorderà il giovane volontario morto quattro anni fa. Dalle 15 ci sarà un incontro con la popolazione. La comunità di Pabillonis spera che l’iniziativa possa dare nuova spinta alla procedura. «Sarà un’occasione per onorare la memoria di Alessandro e sollecitare la conclusione del processo», afferma Pietro Sida, presidente della Protezione civile del paese.

