«Lo Stato ha tradito i bambini» 

L’assoluzione delle due maestre della scuola dell’Infanzia di Santa Maria Navarrese non è stata gradita dai genitori che avevano presentato l’esposto dando origine all’inchiesta. «Da ieri il nostro senso di ingiustizia e di rabbia è forte più che mai. Il giudice ha assolto le due insegnanti, rimane il giudizio dei nostri figli, quello di una non assoluzione. Quello delle famiglie di voler andare fino in fondo, affinché sia fatta davvero giustizia». Esordiscono così, in una lettera aperta, i genitori che si erano costituiti parte civile nel processo che ha visto imputate Francesca Piludu, di Tortolì, e la collega Pina Mameli, di Santa M aria Navarrese, assolte dal giudice Mariano Arca dall’accusa di maltrattamenti perché «il fatto non costituisce reato». Sulla sentenza - le motivazioni lo chiariranno - ha influito un quadro probatorio insufficiente a legittimare le condanne sollecitate dal pm.

Il disappunto

«Dopo quattro anni è un incubo che continua». I genitori esprimono disappunto rispetto alla sentenza, letta da Mariano Arca, giudice di comprovata esperienza e attualmente presidente facente funzioni del Tribunale di Lanusei. «Di questo processo - sostengono - rimangono la tempistica e i numerosi rinvii di un dibattimento che ricordiamo ha riguardato dei bambini, che all’epoca dei fatti avevano dai 2 anni e mezzo ai 3 anni di età. Eravamo fiduciosi nella giustizia. Ci sentiamo traditi prima dall’istituzione “scuola pubblica” e, da ieri, da una sentenza che non dà giustizia ai nostri bambini. Nel 2019 i nostri figli sono stati lasciati nelle mani dell’istituzione statale, che li avrebbe dovuti far crescere e proteggere. Un’istituzione che ha fallito, creando gravi danni nella crescita dei bambini edifficoltà nel percorso scolastico. Stato che ha fallito non avendo mai concesso adeguati strumenti di sostegno psicologico, né ai bambini, né alle famiglie coinvolte nella vicenda processuale».

«Stato lontano»

«Rifiutiamo che la scuola pubblica possa mettere in campo metodi educativi che il giudice, in pratica, assolve come normali nel diritto di qualunque insegnante di esercitarli, assurdi e veri maltrattamenti, invece, valutiamo noi, verso i bambini. Sentiamo lo Stato lontano dal nostro diritto di giustizia». Gli avvocati di Francesca Piludu, Stefania Mereu e Antonio Careddu, non replicano ai genitori.