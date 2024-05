«Lo Stato deve garantire la mobilità dei sardi» 

Uno sguardo a Cagliari e l’altro su Bruxelles. Così Michele Cossa, consigliere regionale uscente dei Riformatori, in corsa con Forza Italia alle Europee di giugno, si inserisce nel dibattito sul trasporto aereo a tariffe agevolate, l’ultimo fronte di scontro che sta agitando la politica sarda.

«Per risolvere il problema della Continuità territoriale, la nuova Giunta regionale ripropone lo schema della vecchia Giunta, ma taglia lo stanziamento», è la premessa di Cossa. Che fa subito i conti, perché «ciò che fa la differenza tra i diversi modelli europei sono proprio le risorse: la Spagna spende 181 euro pro-capite per garantire il diritto alla mobilità ai cittadini delle Baleari; la Francia arriva a 249 euro per il trasporto dei residenti in Corsica; in Sardegna siamo fermi ad appena 25 euro a cittadino, totalmente a carico del bilancio regionale. È semplicemente vergognoso che lo Stato non contribuisca».

Sulla Continuità, l’ex parlamentare a Montecitorio sta costruendo un pezzo di campagna elettorale verso il voto dell’8 e 9 giugno. «Nel Parlamento europeo – sottolinea Cossa – porterò con forza il tema dei trasporti, che è il cuore della nostra battaglia sull’insularità».

La condizione geografica di Sardegna e Sicilia, che alle Europee formano un unico collegio elettorale, è stata riconosciuta in Costituzione, con la modifica dell’articolo 119, una sfida promossa proprio dai Riformatori e diventata poi traguardo bipartisan. «L’aumento delle risorse è indispensabile per garantire ai sardi uguali condizioni di trasporto rispetto agli altri cittadini europei»

RIPRODUZIONE RISERVATA