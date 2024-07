«Lo Stato ci ha lasciati soli, il rischio è che gli assalti armati si ripetano ogni sei mesi» 

Il muro ha retto a quel violento attacco del commando armato contro Vedetta 2 Mondialpol, consentendo ai lavoratori di ripararsi dall’onda d’urto di fucili ed esplosivi. E quest’ultimo baluardo è emerso nella sua provvidenzialità, ieri nei sit-in di protesta dei sindacati confederali davanti alle prefetture di Sassari e Cagliari, attraverso la testimonianza di chi ha vissuto l’aggressione di venerdì scorso.

Le testimonianze

«Ero di turno – riferisce Marcello Lella, guardia giurata dell’istituto di vigilanza – l’allarme è stato tempestivo. Sono andato subito in sala conta per dare supporto ai miei colleghi». Mentre, oltre la membrana di cemento armato che li divideva dall’azione criminale, percepivano i rapinatori mettere in atto tutti i passaggi del piano congegnato per arrivare al denaro. «Sentivamo i frastuoni di armi da fuoco, i colpi dell’esplosivo, la benna che stava bucando l’ingresso. Abbiamo compiuto tutto quello che c’era da fare per la nostra sicurezza e per l’azienda». Meno di 15 minuti il tempo impiegato per concludere il blitz. Ampliati dalla carica al plastico fatta deflagrare per accedere agli spazi antistanti al caveau. «E dal martello che faceva un rumore impressionante mentre non eravamo certi che riuscissimo a rimanere isolati».

Le indagini

Per fortuna la struttura resta inespugnata seppur alleggerita dai soldi rubati, cifra ancora segreta ma, parrebbe, lontana dai 20 milioni di euro temuti all’inizio. E se i danni materiali non sarebbero troppo ingenti, quelli “interni” sono tangibili. «Siamo demoralizzati – conferma la guardia giurata Antonio Piredda – eppure già sabato abbiamo garantito la consegna del 100% delle pensioni per il nord Sardegna e il Nuorese». Bocche cucite sui dettagli del blitz e sono allora altre fonti a insistere sul presunto ruolo di un basista. Lo confermerebbero la conoscenza di alcuni particolari come, ad esempio, la finestra rinforzata del secondo piano, che sarebbe stata ignorata dai kalashnikov al contrario delle altre.

La protesta

«Lo Stato ha lasciato da soli gli istituti di vigilanza – attacca Cristiano Ardau, segretario generale Uiltucs – contro bande di malviventi». In un confronto impari che avrebbe potuto sfociare in tragedia. «Facciamo partire la mobilitazione perché è necessario che le parti sociali interloquiscano con il Comitato di ordine e sicurezza ma anche con il ministro dell’Interno». A mancare, sostengono i sindacati, sono le leggi che tutelino i lavoratori. «Non solo – rimarca Maria Teresa Sassu, segretaria della Filcams Cgil – il loro contratto, di forma privatistica prestato però a un servizio pubblico, non riconosce una degna retribuzione». Urge quindi trovare soluzioni ad ampio raggio. «Dobbiamo fare come anni fa per il settore bancario – spiega Sergio Mura, segretario Cisl Sassari – quando le rapine erano all’ordine del giorno e adesso sono zero». Altrimenti, dice Sassu, «c’è il rischio che dopo l’assalto di Siligo a gennaio e quest’ultimo, ogni sei mesi se ne veda uno nuovo». E proprio per scongiurare un’ipotesi simile si è mosso anche il procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio, impegnato in un tour isolano di verifica della tenuta del sistema delle forze dell’ordine. Oggi sarà a Sassari per il Comitato dell’ordine e sicurezza provinciale, riunione dove si capirà cosa non ha funzionato nella risposta all’attacco di 5 giorni fa.

