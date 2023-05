Lo Stato affitta le ville degli oligarchi per pagare i costi 

Una vacanza in Costa Smeralda nella villa sequestrata ad Alisher Usmanov? Potrebbe essere possibile a partire dalla prossima estate, ovviamente per chi si può permettere canoni di locazione da 300mila euro al mese. Non è un sogno irrealizzabile. Infatti sono stati già raggiunti accordi di massima e altri sono allo studio, per rendere utilizzabili le ville galluresi extra lusso dei russi sanzionati dall’Unione Europea dopo l’invasione dell’Ucraina. In pratica, l’Agenzia del Demanio, braccio operativo del Comitato di sicurezza finanziaria del ministero del Tesoro, ha già dato il via libera a forme di gestione degli immobili che producano reddito. Una operazione vantaggiosa per le proprietà, che vedono garantite manutenzione delle residenze e stipendi del personale, ma anche per lo Stato. Gli affitti d’oro serviranno a pagare i costi della gestione.

Paga Pantalone

Va ricordato che i costi delle ville (dipendenti, coperture assicurative e manutenzione ordinaria) in questo momento sono a carico dello Stato Italiano. I beni, infatti, non sono sotto sequestro, ma bloccati amministrativamente. Non possono essere usati dai proprietari (stop a vendita, locazione o altre forme di cessione). E lo Stato deve accollarsi i costi per la conservazione dei beni. Si parla di un patrimonio immobiliare che ha un valore complessivo (considerando l’intero territorio nazionale) di quasi un miliardo di euro. In Sardegna c’è la metà dell’intero pacchetto di beni congelati. L’elenco è noto da tempo, oltre ai complessi immobiliari più grandi, quelli di Alisher Usmanov a Porto Cervo (quattro ville) e di Vyacheslav Kantor a Porto Rotondo (11 residenze), ci sono le case di Petr Olegovich Aven a Porto Rafael e di Alexei Mordaschov a Portisco, per citare alcuni magnati presi di mira dall’Unione Europea. I costi delle ville di Kantor a Porto Rotondo superano i cinque milioni di euro all’anno. Mettendo tutto insieme, per le casse dello Stato è un salasso. Ci sono da conteggiare anche le spese per la conservazione in perfetta efficienza degli yacht “congelati”. Ecco perché il via libera alle locazioni potrebbe alleggerire il conto.

Le condizioni

Va premesso che in alcun modo i proprietari possono usare le residenze ed è stato detto un no secco anche all’utilizzo delle risorse presenti nei depositi bancari congelati. Le ville sono sottoposte alle rigide prescrizioni delle misure di congelamento decise dalla Ue, solo il Comitato di sicurezza finanziaria del ministero del Tesoro può autorizzare lo svincolo dei beni. Gli accordi per le locazioni a terzi intercorrono tra le società italiane di gestione delle ville e l’Agenzia del Demanio, tuttavia se hanno sede all’estero diventa tutto più difficile.