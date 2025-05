Lo stagno di Mistras è nelle mani del Demanio (per ora) 

In origine “Is Mistras”, lo stagno di 350 ettari incastonato nell’arida bellezza del Sinis, era di don Antonico Diana che negli anni Settanta lo vendette ai fratelli Manca di Cabras che ancora lo gestiscono con una cooperativa di 35 soci, per lo più familiari. Fin qui tutto pacifico, finché tra i privati e il Demanio che sulle acque ha voce in capitolo non scoppia la contesa.

In tribunale

Nel 2007 il Tribunale civile di Cagliari di Cagliari su ricorso dei fratelli Manca, decisi e definire le proprietà, stabilisce che lo stagno “Is Mistras” «non ha natura demaniale», ergo è dei privati in forza dell’atto d’acquisto da don Antonico. L’agenzia del Demanio, il ministero delle Infrastrutture e quello delle Finanze contestano la decisione del Tribunale davanti alla Corte d’Appello di Cagliari che, febbraio 2022, ribalta la sentenza di primo grado e afferma la demanialità dello stagno “Is Mistras”.

I giudici di secondo grado ritengono che il Tribunale abbia fondato, sbagliando, la sua decisione sul diverso giudizio sulla finalità del bene (mare e non stagno), oltre a non condividere in pieno il giudizio dato alla perizia del consulente tecnico d’ufficio.

Ovviamente non finisce qui, i fratelli Manca ricorrono in Cassazione che accoglie la censura avanzata su un difetto nella citazione all’erede di uno dei fratelli, che porterebbe ad annullare la sentenza di secondo grado come richiesto dal difensore, e rinvia le carte alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, per rinnovare la notifica nei tempi stabiliti dalla legge.

La svolta

Eliminato il problema la Corte entrerà nel merito del ricorso per stabilire una volta per tutte se lo stagno “Is Mistras” è del Demanio come ha sentenziato la Corte d’Appello o dei fratelli Manca come aveva stabilito in prima battuta il Tribunale.

Di fatto oggi lo stagno è in capo al Demanio mentre la famiglia Manca continuerà a garantire la gestione in tutte le sue forme compresa la pesca attraverso la sua cooperativa così come avviene da quando acquistarono lo stagno che negli anni potenziarono con la costruzione di locali e di terreni funzionali all’attività.

La Cassazione

La Cassazione nel merito dovrà valutare i punti del ricorso firmato dal professore Angelo Clarizia del foro di Roma che hanno come base l’assenza «di ogni indicatore circa la demanialità del bacino», giusta quindi la conclusione della perizia del consulente d’ufficio; non sarebbero inoltre esaminate le carte della difesa oltre ad aver negato l’ammissione dei testi.

In conclusione una cosa sarebbe il mare bene demaniale, altro lo stagno tipicamente privato che nel caso di “Is Mistras” in periodo di bassa marea non ha neppure comunicazione con il mare aperto; a detta dell’avvocato Clarizia inoltre le attività di pesca e molluschicoltura esercitate nello stagno «avverrebbero con modalità diverse a quelle tipiche di mare aperto». I giudici di secondo grado avrebbero anche trascurato di considerare altri usi pubblici del mare come l’acquacoltura, la talassoterapia oltre che la balneazione.

I giudici di ultima istanza sono chiamati a definire le caratteristiche giuridiche perché un bene possa entrare a far parte dei beni del Demanio o appartenere, sulla base di criteri oggettivi e insindacabili, alla proprietà dei privati.

