Lo staff di Trump critica i modi di Musk 

washington. Il “first buddy” Elon Musk, diventato il miglior amico del presidente eletto, inizia a irritare lo staff di Donald Trump. La sua costante presenza e la sua influenza non piace al transition team, che gli rimprovera la mancata conoscenza su come funziona Washington e, soprattutto, il suo stile non ortodosso.

Il sostegno pubblico del miliardario a Howard Lutnick per il ruolo di segretario al Tesoro è stato solo l'ultimo episodio in ordine temporale che ha frustrato i consiglieri del tycoon perché ha esposto la battaglia interna in corso sulla nomina. Musk, però, incarna quella figura rivoluzionaria in grado di cambiare lo status quo che Trump vuole imporre a Washington con le sue nomine, molte delle quali continuano a far discutere. È il caso Matt Gaetz, definito da alcuni dei suoi ex colleghi della camera come il più inviso del Congresso. Nonostante le polemiche il presidente-eletto non molla: vuole la conferma di Gaetz al Senato «al 100%», hanno riferito alcune fonti. La scelta però spacca i repubblicani: almeno 30 senatori non lo ritengono qualificato per l'incarico, e molti altri chiedono la pubblicazione del rapporto della commissione etica della Camera sull'indagine che ha riguardato l'ex deputato della Florida, accusato, fra l'altro, di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne.

Lo speaker della camera Mike Johnson invece ribadisce che il rapporto non va pubblicato perché Gaetz si è dimesso ed è ora un «privato cittadino». La bufera continua anche sulle nomine di Tulsi Gabbard a capo dell'intelligence e su quella alla guida del Pentagono di Pete Hegseth, accusato di aggressione sessuale. Il legale dell'ex anchor ha spiegato che Hegseth ha pagato la sua accusatrice per evitare di essere licenziato da Fox ma nega tutte le accuse nei suoi confronti. Non sembra avere una strada di conferma facile neanche Robert F. Kennedy Jr, nominato alla Sanità. Il suo essere anti-vax continua a esporlo a violente critiche da parte degli esperti.

