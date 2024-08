Lo staff di Nicola: da Stoppino a Barni tecnologia e idee 

Saint Vincent. «Uomini eccezionali per imprese impossibili».Così Nicola presenta la sua squadra di collaboratori nel proprio sito ufficiale.Una famiglia, un gruppo di amici, oltre che uno staff che «condivide da anni idee, principi e valori, sempre insieme». Oltre a Barone, Nicola dal 2022, ci sono Gabriele Stoppino, Manuele Cacicia e Federico Barni. Gabriele “Lele” Stoppino, il “prof” genovese e cuore genoano, è però il primo tifoso della squadra per cui lavora. Sa che il gioco che vuole il mister – molto dispendioso – e per questo è un martello per i giocatori. «Senza un’ottima base di lavoro aerobico è difficile tenere questo ritmo per 90 minuti». Come stanno i giocatori? «Bene, i carichi si fanno un po’ sentire, ma stanno reagendo positivamente. Per vedere una squadra in buona forma ci vogliono dalle quattro alle sette partite, tolte le amichevoli che non hanno lo stesso dispendio emotivo. Dalle prime gare di campionato sarà un Cagliari già pronto».

Manuele Cacicia, lucchese, ha cominciato ad allenare a 15 anni. Non solo il calcio, è “amante della corsa, del padel e di tanti altri sport «ma non della bicicletta». Secondo Cacicia, Nicola «ricerca sempre un legame con il popolo e la tifoseria dove allena e sono sicuro che si troveranno bene. Terremo conto anche del coinvolgimento dello stadio. Da avversari ci ha fatto piacere per l’effetto che creava nella gara».

I numeri

Cifre, statistiche e video sono invece il pane quotidiano di Federico Barni, a capo della squadra dei Match analyst. Anche lui toscano: «Ho conosciuto il mister a fine 2014, in comune avevamo la conoscenza di Cacicia. Nel suo staff ho avuto modo di avvicinarmi via via al mio attuale ruolo di Match analyst. Nicola, infatti, è stato tra i primi allenatori a credere nella Match analysis, dandole un’importanza particolare. La nostra area è composta, oltre da me, da Davide Marfella e Giovanni Venturella, il nostro lavoro consiste in varie attività tra cui quella di riprendere e catalogare le varie esercitazioni in campo della squadra, che poi vengono analizzate insieme al mister e agli altri componenti dello staff. Altra nostra attività, l’analisi tattica dell’avversario che andremo ad affrontare e, successivamente, quella della nostra prestazione».

