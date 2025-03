«Lo stadio si chiamerà “Gigi Riva”» 

Tommaso Giulini ci mette la faccia. Dopo aver “suggerito” il ritiro ed espresso giudizi non certo morbidi sul rendimento della squadra, a poche ore dal faticoso pareggio con il Genoa parla su Radio Deejay, nel programma condotto dai giornalisti Fabio Caressa, collaboratore di SkySport, e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Stadio, campionato, i singoli e il Mito, le carezze al Comune e l’impegno con la Figc.

Un punto colpisce, quello legato alla tempistica del nuovo impianto: «La conferenza dei servizi decisoria si potrebbe chiudere positivamente entro la fine del campionato in corso, a quel punto il Comune, spero entro il 30 giugno, decreterà la pubblica utilità dell’opera e potrà indire il bando internazionale per la costruzione dello stadio. Se le cose non dovessero sbloccarsi nei tempi che ho indicato, lavoreremo per adeguare e ampliare per quanto possibile la capienza dell’Unipol Domus». Non solo: «Abbiamo investito tanto e non vogliamo andare ulteriormente in là con i tempi».

L’attesa

«Come tutte le realtà che lottano per la salvezza l’obiettivo è rimanere con costanza a certi livelli, con i nostri valori e le nostre caratteristiche, con orgoglio assieme ai nostri tifosi», così il patron del Cagliari alla considerazine dei suoi interlocutori sui grandi capitali messi in campo dalle big e le possibilità delle società come il Cagliari. Poi il campionato: «Vedremo in questo weekend quali saranno i risultati delle altre che lottano per restare in serie A, domenica prossima andremo a Roma a casa di mister Ranieri, come sempre andremo a fare la nostra gara, come ci ha abituati mister Nicola, con la voglia di giocarcela come abbiamo quasi sempre fatto». Un augurio: «Ci è mancata la vittoria contro le big, abbiamo ottenuto diversi pareggi, la salvezza si conquisterà sia con qualche risultato contro pronostico ma anche facendo bene negli scontri diretti».

All’attacco

Piccoli ha colpito tutti gli osservatori. I sette gol, la presenza costante in ogni soluzione offensiva, la capacità di fare corpo a corpo contro chiunque. «Roberto è un grande combattente, sta facendo una buona stagione, quasi mai sbaglia la prestazione, lo stiamo aiutando anche noi a trovare consapevolezza e continuità togliendogli quella concorrenza che magari lo avrebbe limitato». Quindi meno pressione dalla concorrenza. La gara col Genoa: «Piccoli si è scambiato gol e assist con Viola, è stato tutto molto bello, ma purtroppo la sua rete è stata annullata per pochi centimetri, peccato».

Lo stadio

«Siamo a un passaggio decisivo, il Cagliari è tra i club che sono andati più avanti nel percorso verso un nuovo impianto, ora le istituzioni e i vari enti stanno lavorando e ci è stato assicurato che la conferenza dei servizi più importante si potrebbe chiudere positivamente entro la fine del campionato in corso». Ancora sui tempi. «Se riuscissimo a chiudere tutto nel 2025, in Sardegna non avremmo bisogno di un commissario straordinario. Stiamo pianificando un impianto da 30 mila posti per poter ospitare gli Europei del 2032 e il nuovo stadio non potrà che essere intitolato a Riva, il nostro Mito. Abbiamo un accordo pluriennale con la Unipol e troveremo il compromesso giusto dal punto di vista dei “naming rights”. La nostra nuova casa e il Cagliari non possono che identificarsi con Gigi Riva».

