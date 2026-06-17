Lo stadio sarà la casa della musica 

Non solo calcio ma anche grandi eventi artistici e musicali. Lo stadio comunale Monteponi di Iglesias si appresta a diventare una delle più importanti strutture nel territorio ove poter ospitare concerti e altre manifestazioni anche di livello nazionale. «L’obiettivo - auspica Nicola Concas, assessore ai Lavori pubblici - è quello di raggiungere, nei prossimi anni, e nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza, la capienza di 15 mila spettatori tra prato, tribuna e gradinate».

L’evento

La serata finale di “Rds summer festival”, che si terrà il 4 luglio nello stadio cittadino, oltre a essere il coronamento di un percorso iniziato anni fa con i primi concerti, sarà il banco di prova per un ulteriore salto di qualità che potrebbe portare Iglesias a occupare una posizione sempre più rilevante nel panorama musicale nazionale e internazionale. «È questa una sfida entusiasmante – spiega Carlotta Scema, assessora alla Cultura – che premia il lavoro di gruppo e la piena collaborazione di tutte le parti, a vario titolo coinvolte, a favore del bene e dell’interesse comune». La serata di “Rds summer Festival” sarà una vetrina importante per la città: sul palco del Monteponi si alterneranno artisti come Tommaso Paradiso, Sarah Toscano, Mr. Rain, Ermal Meta e Fred de Palma e tanti altri. Proprio per questo, l’amministrazione comunale e gli uffici competenti sono al lavoro per far sì che nulla sia lasciato al caso.

I lavori

«Abbiamo previsto – continua Nicola Concas – sei nuove vie di accesso e fuga attraverso la rete metallica tuttora posizionata a delimitare il campo da gioco dagli spalti. Verranno inoltre realizzate due nuove entrate allo stadio dal lato di viale Fra’ Ignazio e implementate quelle già esistenti in via Valverde». Questi importanti e necessari interventi strutturali, oltre a potenziare le misure di sicurezza già esistenti, serviranno per l’organizzazione futura di eventi sempre più importanti e di richiamo. «Uno dei nostri obiettivi – conclude Carlotta Scema – è quello di proseguire lungo il percorso tracciato ormai anni fa e portare Iglesias a essere un punto di riferimento nel panorama musicale italiano e non solo: bisogna anche tenere conto che questi grandi eventi generano un notevole indotto economico a favore delle attività produttive e delle strutture ricettive». Nel frattempo che i tecnici mettano a punto le necessarie operazioni di adeguamento strutturale, la serata “Rds Summer Festival” entrerà ufficialmente nel vivo a partire dalla prossima settimana con il lancio, a livello nazionale, delle modalità di prenotazione dei biglietti.

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