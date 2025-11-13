Lo stadio riaccende lo scontro in Consiglio 

Il giorno dopo quella «notizia attesa dieci anni», diceva Massimo Zedda, l’ok del Comune al progetto del nuovo stadio del Cagliari accende il dibattito tra i consiglieri comunali. Tutti favorevoli, naturalmente, perché lo stadio è un’opera che tutte le forze politiche vogliono, ma nel metodo e nel merito sono molti i distinguo tra i banchi delle opposizioni.

I pareri

«L’esito della conferenza di servizi era scontato. Eppure alcuni parlavano di giornata storica», spiega Giuseppe Farris , CiviCa 2024. «La narrazione è la stessa della Giunta Todde che spaccia ordinaria amministrazione per eventi epocali. Basti pensare che una delibera fondamentale nell’iter dello stadio è costituita dall’approvazione da parte del consiglio comunale della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, che è stata in passato già assunta due volte. La prossima dunque sarà la terza: quale iperbole impiegheranno quel giorno per raccontarci la loro straordinaria attività?», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Raffaele Onnis , Riformatori: «Non si aggiunge nulla di nuovo anzi si toglie, visto che il sindaco dichiara “notizia attesa da 10 anni” ma si dimentica dei precedenti 5. Per raccontare la rocambolesca evoluzione dell’iter si potrebbe scrivere un libro». «Nel 2016 lo stadio di Cagliari è stato il coniglio magico tirato fuori dal cilindro elettorale. Oggi, a nove anni di distanza, il vecchio Sant’Elia è un rudere, la squadra gioca in una struttura provvisoria montata in un parcheggio mentre il nuovo stadio resta un miraggio da campagna elettorale», tuona Pierluigi Mannin o, FdI. «La notizia era davvero attesa da anni, ma nessuno si metta la medaglia al collo. È un risultato che appartiene a tutta la città», dice Edoardo Tocco , FI. «Accogliamo positivamente le novità sullo stadio ma ci domandiamo come sia possibile che sia stato necessario più di un anno e mezzo per le verifiche su un progetto che era già pronto. Riteniamo che la giunta Zedda abbia perso tempo provando a stravolgere il progetto», sottolinea Roberto Mura , Alleanza Sardegna.

Gli altri

«Ormai tutte le condizioni amministrative sono risolte», esulta Nando Secchi , Lega. «Da consigliere comunale e tifoso mi auguro che si sia arrivati all’ultimo miglio». «Ormai la situazione è sbloccata», dice Michele Boero , presidente della commissione Sport. «Certo, mancano ancora alcuni passaggi, ma siamo molto fiduciosi». Di «fase nuova» parla Marco Benucci , presidente del Consiglio. «L’approvazione del progetto del nuovo stadio, ottenuta dopo un percorso rigoroso e attento alle esigenze ambientali e paesaggistiche, segna l’inizio di una nuova fase. Una fase che ci chiama a lavorare con la stessa determinazione, accompagnando i prossimi passaggi, a partire dal Pef che il Cagliari Calcio trasmetterà, con serietà, competenza e responsabilità. Come Consiglio comunale saremo parte attiva di questo cammino, perché il nuovo stadio non rappresenta solo un’opera pubblica: è un’idea di futuro, un luogo dove sport, cultura ed emozioni potranno incontrarsi e diventare patrimonio di tutti. È una promessa mantenuta alla città e ai cittadini, che meritano uno spazio capace di accogliere grandi eventi e grandi sogni».

