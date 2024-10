«Lo stadio nuovo per la felicità dei tifosi» 

«Avere una casa nuova è una necessità: ambiamo ad avere uno stadio consono da 25 mila posti, espandibile a 30 mila». Stefano Melis, direttore generale del Cagliari Calcio, ribadisce come per il club rossoblù sia fondamentale risolvere in tempi rapidi la questione legata all'impianto che dovrebbe sorgere al posto del Sant'Elia. Dopo i nuovi rallentamenti emersi la settimana scorsa nella conferenza di servizi, che hanno portato anche il presidente Tommaso Giulini a esporsi («Chi di dovere dimostri presto se lo si vuole fare davvero o se siamo destinati a rimanere incagliati nella burocrazia», aveva scritto venerdì su X), ora è il direttore a sottolineare le tante necessità, intervenendo a "I Conti di Famiglia" su Radiolina.

«Coi circa 9.000 posti in più rispetto alla nostra casa attuale sicuramente si potrebbero fare felici tutti i tifosi che vogliono stare vicini al Cagliari», evidenzia Melis, ospite in studio nella trasmissione condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana. «L'anno scorso eravamo primi per percentuale di riempimento dello stadio, anche per questo motivo: è un dato emblematico di come sia troppo piccolo e che ci serva una nuova casa».

Gli obiettivi

In relazione al nuovo stadio, il Cagliari Calcio si augura che l'iter burocratico con l'amministrazione comunale proceda senza altri intoppi. «Vogliamo lavorare insieme, con l'obiettivo ben chiaro di costruirlo il prima possibile e cominciare la demolizione del Sant'Elia», sottolinea Melis, «in Italia c'è una passione viscerale per il mondo dello sport e per il calcio nello specifico. È il motivo per cui, non è un segreto, vorremmo avere presto lo stadio nuovo: vogliamo permettere a un club come il nostro di avere un prodotto di qualità». Con una precisazione su quanto i tifosi dovrebbero spendere: «Con lo stadio nuovo sarebbe più semplice sostenere meglio i costi operativi senza un aumento eccessivo per le famiglie. Io stesso sorrido quando sento e leggo che il Cagliari ha interesse a fare il nuovo stadio per aspetti immobiliari: il primo vero interesse è quello sportivo, perché avere più spettatori permette di avere maggiori introiti dai diritti TV. E, con maggiori entrate, potremmo implementare iniziative che rendano l'accesso al calcio più agevole per tutti».

I costi

Oltre allo stadio, uno degli aspetti su cui si è soffermato Melis è quello dei prezzi per vedere il calcio in TV o streaming. «Bisogna mantenere la centralità del tifoso», chiarisce. «L'offerta è migliorata, adesso Dazn ha anche dei pacchetti dedicati per le varie tipologie di tifosi e ha risolto diversi problemi tecnici». Il pacchetto base di Dazn per seguire il campionato costa 359 euro, che diventano 584 aggiungendo Sky e Amazon Prime Video per la Champions League. Meno rispetto a Francia (600 euro), Germania (780), Inghilterra (843) e Spagna (1.319), ma si può ulteriormente migliorare. «La pirateria è un problema annoso, la Lega Serie A ha inquadrato il problema e sta portando avanti un progetto serio di sensibilizzazione, per far sì che ci siano leggi concrete. Ogni anno 300 milioni confluiscono nei mercati illegali: recuperandoli, Dazn e Sky potrebbero abbassare i prezzi e venire incontro ai tifosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA