Lo stadio è un cantiere, le squadre giocano sempre in trasferta 

La fine dei lavori era prevista per fine gennaio. Avviato lo scorso luglio, il cantiere è ancora aperto e la locale squadra di calcio “La Pineta” e costretta a giocare le gare casalinghe su campi in affitto a Maracalagonis, al Rosas di Quartu e nel campo Sant’Elena a Sinnai. Disagi anche per le formazioni delle giovanili; ieri hanno giocato al campo dell’Orione a Selargius.

«Per ultimare i lavori - dice il presidente de “La Pineta” Antonio Forte - servono ancora ancora tempo: il mio augurio è quello di avere la struttura a disposizione al più presto possibile. Gestire la stagione in queste condizioni è davvero gravoso».

Il progetto prevede il nuovo fondo di gioco in erba sintetica: è stato realizzato il fondo drenante dove sarà posato il manto erboso, già arrivato in sede. È previsto anche l'impianto di irrigazione e canalizzazione delle acque, l'adeguamento delle “torri- faro” con nuove lampade a led. «L’obiettivo – dice la vice sindaca Katiuscia Concas – è quello di poter consegnare l’impianto alla società La Pineta entro febbraio-metà marzo considerando anche il tempo di collaudo degli impianti. Stiamo seguendo il problema con grande attenzione». (r. s.)

