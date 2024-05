«Lo stadio è la giusta sede del concerto» 

Confermare il terreno di gioco del “Campo Sportivo Monteponi” come palcoscenico dell’evento estivo più importante o puntare sulla suggestiva cornice di piazza Sella? Continua a tenere banco la discussione su quale sarà la location destinata ad ospitare il concerto gratuito di Achille Lauro il prossimo 3 agosto. Al momento, l’evento principe dell’estate iglesiente si terrà nel salotto cittadino mentre un’importante numero dei commercianti del centro storico, spinge per la realizzazione della manifestazione al Monteponi. Il primo cittadino Mauro Usai non esclude una possibile variazione.

Lo stadio

Lo stesso impianto sportivo a breve sarà interessato da degli interventi volti alla messa in sicurezza della tribuna centrale e della gradinata antistante. Sono lavori che in un primo momento si era supposto potessero rendere impossibile l’utilizzo della struttura ma, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru: «Il campo sarà comunque praticabile durante gli interventi, sia per la pratica sportiva, sia eventualmente per degli eventi».

La decisione di optare per il palcoscenico in piazza Sella a discapito del Monteponi, si pensava fosse dettata dall’eventuale inagibilità di quest’ultimo, ma anche le parole del sindaco Usai confermano invece la possibilità di potere optare fra le due location: «Ad oggi, come già annunciato, l’appuntamento è previsto in piazza Sella. Si vedrà poi se prendere in considerazione il campo Monteponi; non c’è niente e nessuno che potrebbe vietarlo, in entrambi i casi posso autorizzare l’evento».

Le richieste

Gianmaria Graziano è il presidente dell’associazione dei commercianti “Centro Storico Iglesias” e mette in guardia l’amministrazione comunale in merito alle criticità che potrebbero palesarsi qualora si confermi la piazza come palcoscenico: «Abbiamo incontrato alcuni amministratori e fatto le nostre considerazioni. - rivela - La nostra è una posizione molto chiara e si concentra sul possibile disagio per il centro storico qualora si utilizzassero anche per piazza Sella le medesime prescrizione sulla viabilità adottate negli anni precedenti allo stadio Monteponi, ovvero con dei divieti nei giorni precedenti e successivi all’evento, che potrebbero scoraggiare le visite al centro». Un punto di vista illustrato anche dal vice presidente della stessa associazione, Franco Pissard: «Piazza Sella non è un luogo adatto ad ospitare manifestazioni di tale portata. Noi commercianti abbiamo il termometro costante della situazione e siamo in grado di documentare l’importante calo di afflusso nelle nostre attività quando si applicano delle restrizioni sulla viabilità. Inibire per giorni anche la possibilità di poter parcheggiare crea dei disagi per tutto il centro storico, ormai è un dato certo, riscontrato e certificato».

