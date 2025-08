Lo stadio Circillai intitolato a Mario Todde  

«Mario il nostro rombo di tuono». In un murale dipinto su una parete all'ingresso dello stadio del Circillai una dedica a una giovane promessa del calcio scomparsa troppo presto. Il campo di calcio teatro di tante sue imprese con la maglia biancoblu numero 11 avrà il suo nome. Al calciatore bariese Mario Todde sarà intitolato il rinnovato stadio, riqualificato con un milione di euro di fondi Pnrr.

Prima dell’inaugurazione, domani alle 17, al centro servizi turistici in località Sa Marina, è previsto l'importante convegno “Allenare il domani. Lo sport come motore di sviluppo sociale ed educativo”. Interverranno il sindaco Ivan Mameli, l'assessore allo sport Andrea Murru, Alessandro Garuti fondatore dell'Istituto scolastico Innova school Accademy, Francesco Loi, tecnico della prima squadra della Costa Orientale Sarda. «Poi la presentazione e l'inaugurazione della prossima apertura, per l’anno scolastico 2025/2026, a Bari Sardo, del primo Liceo Scientifico Sportivo Bilingue, progetto dell’Istituto Innova School Academy riconosciuto come paritario dal Ministero dell’Istruzione, - spiegano dal Comune - dove i ragazzi avranno la possibilità di coniugare studio e sport e di conseguire il diploma».

RIPRODUZIONE RISERVATA