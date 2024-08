«Lo stadio ci ha caricato» 

Davide Nicola l’aveva chiesto nella conferenza stampa di presentazione, un mese fa: attendeva di conoscere l’ambiente della Domus e il tifo rossoblù. Che, nonostante il periodo di vacanze e il gran caldo, ha riempito lo stadio e festeggiato per successo e qualificazione in Coppa Italia. «Mi è piaciuta l’accoglienza dei tifosi per me e per i nuovi: solo vedere il calore di questo stadio è stato motivo di grande soddisfazione, ci ha dato una carica in più», il suo commento sull’esordio.

Un battesimo vincente da allenatore rossoblù, col 3-1 che dà fiducia in vista del campionato. Vittoria arrivata subito con una sorpresa di formazione, il tridente con Luvumbo, Pavoletti e Piccoli. Una scelta che l’allenatore spiega così: «Le tre punte erano per una logicità e una coerenza col primo mese di lavoro, poi sperimento sempre anche in partite dove ci si gioca qualcosa».

Ora anche il mercato, su cui il tecnico aveva glissato nella conferenza della vigilia: «Abbiamo bisogno di completare la rosa, io e la società lo sappiamo bene. Intanto abbiamo integrato Palomino, che è subito venuto a vedere la partita e ha dimostrato di tenere al gruppo. Poi c’è Mina, che ha una leadership naturale e deve fare la preparazione».

I goleador

Matteo Prati è ripartito da dove aveva finito tre mesi fa, quando aveva sbloccato la sfida salvezza col Sassuolo a Reggio Emilia. «L’anno scorso avevo cercato molto il gol in casa, per vari motivi non ero riuscito a farlo», afferma il centrocampista. «Quello col Sassuolo forse è stato il più importante della stagione e non mi lamento, ora volevo farlo qui: ringrazio i tifosi, non era banale fossero così tanti per questa partita». Ma non c’è tempo di fermarsi, perché già domenica arriva la Roma: «Vogliamo cercare di portare subito a casa i tre punti». Per capitan Leonardo Pavoletti l’arrivo di Nicola ha subito dato delle novità: «Abbiamo un allenatore che ha lavorato con grande energia, ci ha detto di voler portare avanti un progetto molto diverso da quanto fatto in passato». Mentre per Roberto Piccoli, autore del primo gol stagionale, l’augurio è che sia uno di tanti: «Spero di farne altri per portare il Cagliari al nostro obiettivo. Con Pavoletti c’è una buona intesa, soprattutto questo è l’ambiente giusto per me».

Mercato

Nel prepartita ha parlato anche il direttore sportivo Nereo Bonato, che ha ribadito le necessità sugli acquisti: «Gaetano? Abbiamo fatto un mercato diviso in due parti. Nella prima andando a recepire le esigenze del mister e inserendo alcuni elementi, poi una pausa per valutare e ora entriamo nella fase decisiva di completamento».

