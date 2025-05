Lo stabilimento Saipem passa alla controllata Soc 

Quello che era indicata da fonti autorevoli come una voce ora è divenuta realtà. Lo stabilimento Saipem ex Intermare di via Lungomare ad Arbatax dal primo luglio passa a una società controllata, la Saipem offshore construction, operazione che rientrerebbe nella possibile fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7, che darà vita a un gigante nel settore dell’ingegneria energetica. Per il territorio poco cambia.

Le prospettive per l’ultima grande fabbrica rimasta in Ogliastra sono e restano molto buone. Per il futuro molte speranze sono riposte nell’accoglimento da parte della Regione della richiesta che Saipem ha avanzato per ottenere 9 ettari delle aree ex Cartiera.

L’Intermare resta una preziosa e insostituibile fonte di reddito . Le commesse in corso di lavorazione nello stabilimento di via Lungomare coinvolgono centinaia di lavoratori tra diretti e indiretti, assunti da imprese del settore metalmeccanico che hanno messo radici in zona. Ma pur in un clima di totale fiducia, anche in virtù della concessione in area portuale fino al 2036, la Saipem resta in attesa dell’ampliamento logistico verso le aree ex Cartiera.

RIPRODUZIONE RISERVATA