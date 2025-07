Lo stabilimento gestito dai giovani  

Porto Alabe verso una svolta storica in chiave turistica. La stagione 2026 segnerà un momento decisivo nella gestione del litorale di Tresnuraghes con nuove prospettive di sviluppo. L’amministrazione del sindaco Gianluigi Mastinu ha ufficializzato l’aggiudicazione definitiva della concessione dello stabilimento balneare di via dei Tamerici alla società Siotto Srls, un gruppo di giovani imprenditori locali. «Si tratta di un risultato importante, che rappresenta un cambio di passo nella nostra visione per Porto Alabe», ha dichiarato il sindaco. «Il nostro stabilimento avrà una gestione dinamica e legata profondamente al territorio». Il progetto prevede l’apertura dello stabilimento già dalla prossima stagione grazie a un cronoprogramma preciso che impone la conclusione dei lavori entro il primo giugno 2026. I nuovi gestori si sono impegnati a garantire un’offerta che punta su qualità, sostenibilità e innovazione. «Abbiamo scelto di investire sulle energie giovani – ha aggiunto– solo attraverso un ricambio generazionale e una visione imprenditoriale moderna si può valorizzare il litorale. Questo intervento rientra in una strategia più ampia di rilancio della marina di Tresnuraghes, che punta a una fruizione turistica equilibrata, attrattiva e professionale». La notizia è stata accolta con entusiasmo anche dai cittadini e dagli operatori locali. «Ci auguriamo che questa avventura sia fonte di soddisfazioni e un’occasione di crescita e orgoglio per la comunità» ha concluso. Il contratto di gestione ha una durata di 9 anni, rinnovabili per altri 9, un canone mensile di 500 euro. L’aggiudicazione è avvenuta tramite procedura su SardegnaCat, una sola offerta arrivata e ritenuta valida.

