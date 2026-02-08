lo sprint per i playoff 

A due turni dalla fine della stagione regolare si infiamma la lotta per entrare nelle prime cinque posizioni che, nei due gironi Over 55, consentono di accedere ai playoff. L’Okky Villanova con il successo per 3-0 sul Cagliari 2007 fa un bel passo verso gli spareggi nel gruppo A. Resta aperta la sfida per la leadership: la capolista Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare mantiene un vantaggio di due punti sulla seconda e inguaia la detentrice I. R. Moniaflor (battuta 2-1); il Real Putzu resta al secondo posto grazie al 3-1 sulla Cooper Band firmato da Cambarau, Mereu e dal solito Angiargia, capocannoniere del torneo con nove reti; la Sardachem rallenta ancora perché non basta la rete di Schirru per superare la Tielle Team. L’Opes Team torna al successo (2-0 sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre) ma ormai è fuori dai playoff.

Lotta aperta

Anche nel girone B i verdetti sono rimandati: è sempre leader la Maccioni Marmi, che con Aldo Piras e Monterastelli fa suo il match con gli Ingegneri. Gli Amatori Orione Selargius restano a tre punti grazie al rotondo 4-0 sull’Eosol/Car Refinish frmato dalle reti di Melis, Busa, Puscedddu e Sotgiu. Il Deximu si porta a un punto dal terzo posto con il 2-1 sul SI. TI. Carbonia, che costringe i sulcitani a giocarsi il quinto posto con la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 vittoriosa per 3-0 sul Nuraghe/Evolvere.

Implacabile

Sono otto le squadre che partecipano alla fase finale degli Over 58. Nella quarta di ritorno continua a dettare legge la Masnata Chimici, trascinata dal suo bomber sempre più implacabile: Ignazio Vacca con la quaterna di sabato raggiunge le 28 reti. Il 5-0 sulla Frama/Beko Service è chiuso dal gol di Marras. Risultato tondo anche per Il Club, che mantiene il secondo posto dopo il 4-0 (con Curreli ancora decisivo) su una Polisportiva Sestu scavalcata dalla De Amicis: i cagliaritani agguantano il quinto posto grazie al 2-0 sul Sinnai Conad Superstore (di Sechi e Sanna le marcature).

Il facile 4-1 contro l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana vale il quarto posto per la Di. Fer. con due punti sulla Mediterranea R. U., vittoriosa di misura (grazie a Manca) sul Fileferru. Pari (1-1) tra Cral Ctm e La Vernice (ora ottava). Arriva finalmente il primo successo dopo sedici partite per il Mulinu Becciu (3-2 sulla Myair Svapo) che sale a quattro punti.

