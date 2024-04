Lo sprint finale per le quattro sarde 

Va in scena questo pomeriggio la quartultima giornata del campionato di Serie D, girone G. Ormai sfumato il sogno playoff per la Costa Orientale Sarda, i riflettori sono puntati sulle altre tre formazioni sarde, a caccia di punti pesanti per ottenere salvezza diretta (Latte Dolce e Atletico Uri) e per evitare la retrocessione e agganciare i playout (Budoni).

Al campo “Stadio Bartolani” di Cisterna di Latina, alle 15, la Cos affronta l’Anzio. La squadra di Francesco Loi, che nelle ultime tre giornate ha raccolto un solo punto, con una vittoria farebbe una cortesia alle cugine isolane in quanto i laziali (in casa non vincono da quasi tre mesi) sono sestultimi (zona playout) con un punto in meno rispetto al Latte Dolce e uno in più sull’Uri.

Al “Campo Principale” del quartiere di Latte Dolce a Sassari, la compagine di casa ospita (ore 15) l’Ostia Mare. Per i biancocelesti il successo è d’obbligo per non rischiare di essere risucchiati nella zona playout. Il vantaggio dalla linea rossa è di appena un punto. Il successo interno manca dal 7 gennaio, prima giornata di ritorno. Serve una sterzata. Per gli ospiti è una gara da ultima spiaggia per provare a rientrare nel discorso playoff.

Gioca fra le mura amiche anche l’Atletico Uri, che ha due punti in meno rispetto alla squadra di Antonio Marinu. Al “Ninetto Martinez” arriva la corazzata Nocerina. Fischio d’inizio alle 14,30. AI giallorossi, che hanno perso le ultime due partite, servirà una prestazione perfetta. Fuori casa, in questo girone di ritorno, i campani sono imbattuti.

Infine a Palma Campania il Budoni alle 14,30 deve vedersela col San Marzano. La compagine di Raffaele Cerbone, che domenica scorsa ha ritrovato il sorriso, deve assolutamente vincere. È ultima con sei punti da recuperare sulla terzultima posizione. Si tratta già di una “finale”. I padroni di casa non hanno più nulla da chiedere al torneo ma, sicuramente, non faranno sconti.

