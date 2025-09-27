VaiOnline
Al Fra Locci.
28 settembre 2025 alle 00:52

Lo sprint del Villasimius 

Prova di forza della squadra di Prastaro contro il Tortolì 

Tortolì 1

Villasimius 3

Tortolì (4-3-3) : Tangianu, Orrù, Lahrach, De Zan, A. Piroddi (1’ st Contu); Vidal (26’ st Pili), Ferrareis, Rarinca (14’ st Serra); Sulis, Nieddu (14’ st Manconi), Cocco (1’ st R. Piroddi). In panchina Daga, Delpiccolo, Mameli, Forense. Allenatore Criscuolo (Mereu squalificato).

Villasimius (4-3-3) : Forzati, Concas (33’ st Cogoni), Kiwobo, Garau, Loi; Scioni, Bugre (34’ st Muzzo), Isaia (26’ st Caferri); Saba (46’ st Omofonmwan), Cannas, Sinha. In panchina Gonzalez, Dambros, Scarpato, Marras, Petit. Allenatore Cinus (Prastaro squalificato).

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 29’ Sinha, 40’ Saba; st 25’ R. Piroddi, 52’ Cannas.

Note : ammoniti Lahrach, Nieddu, Pili, Concas, Isaia, Cannas; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 400.

Tortolì. Il Villasimius riporta il Tortolì sulla terra. I rossoblù non sfigurano ma la squadra ospite - che vince 3-1 - manifesta più esperienza ed è cinico quanto basta per rientrare nel Sarrabus con 3 punti. La squadra di Prastaro porta dalla sua parte la sfida già nel primo tempo, chiuso sul 2-0. Eppure i padroni di casa trovano la forza per riaprire le sorti e a metà ripresa vivacizzano l’incontro, il cui risultato è cristallizzato da un contropiede chirurgico all’ultimo respiro.

L’inizio

Il Tortolì si fa preferire per il possesso palla, tiene bassa la linea e controlla le ripartenze degli attaccanti ospiti. Ma il muro guidato dai centrali Lahrach e De Zan crolla al 29’, al culmine dell’ennesima azione di rimessa. Cannas è un giocatore che brilla per tecnica e agonismo e poco prima che scocchi la mezz’ora pennella una palla dolcissima per Sinha che buca Tangianu.

Il Tortolì accusa il colpo e l’undici ospite capisce che è il momento di osare. Tanto che concretizza prima dell’intervallo. È il 40’, Tangianu si supera su una conclusione insidiosa ma nulla può sulla ribattuta da rapace di Saba. Le squadre vanno negli spogliatoi con umori diversi.

La ripresa

Alessandro Piroddi e Lorenzo Cocco anticipano la doccia. Al loro posto Mereu, sostituito in panchina da Criscuolo, impartisce l’ordine di far entrare Simone Contu e Roberto Piroddi. Servono forze fresche per provare a ribaltare lo 0-2.

Al 25’ è proprio il più piccolo dei fratelli Piroddi a riaccendere le speranze rossoblù. La sua conclusione, dopo l’assist di Contu, è velenosissima e non lascia margine d’intervento al portiere Forzati, autore di alcuni interventi importanti nei minuti precedenti, soprattutto su una sventola di Vidal. La partita è riaperta e a questo punto il Tortolì ci crede. Il momento sembra propizio per acciuffare il pari, ma il Villasimius sa di avere un’arma in più - l’esperienza - rispetto agli avversari.

Si lotta fino alla fine e i 7 minuti di recupero concessi dall’arbitro Truocchio alimentano coraggio e fiducia nella formazione ogliastrina. Che, però, viene punita ancora una volta in contropiede. Al 7’ dell’extratime il gol di Cannas è come una sentenza della Cassazione. E mette del tutto fine alle ostilità.

