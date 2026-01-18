VaiOnline
Al Comunale.
19 gennaio 2026 alle 00:25

Lo sprint del Tonara manda ko la Tharros 

Tonara 3

Tharros 1

Tonara (4-4-2): Diallo, Casula, Floris, Trogu, Mbaye (6’ st Diouf), Gavrila (15’ st Maccioni), Noli, Poddie, Ruggeri, Chessa, Sulis. In panchina Cherchi, Brodu, Carboni, Murru, Diabaka. Allenatore Pia.

Tharros (4-4-2): Grotta, Mascia, Orrù, Dessì, Orlando (20’ st Palmas), Lonis, Gianoli, Pisu, Orrù, Mameli, Calaresu. In panchina Spiga, Enna, Vacca, Cabitza, Ullasci, Pitzalis, Piras, Piras. Allenatore Frongia.

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : 8’ Poddie, 12’ Ruggeri, 28’ Noli, 78’ Calaresu.

Tonara. Bella vittoria del Tonara, che supera la Tharros sul proprio campo con il risultato di 3-1. I padroni di casa partono subito bene, e all’8’ passano in vantaggio grazie a Poddie, che di testa corregge in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 12’ il raddoppio: azione manovrata, cross di Noli, tiro al volo di Ruggeri e palla nel sacco.

Il Tonara non si ferma, e al 28’ trova anche il terzo gol: palla di Trogu in profondità, il successivo tiro viene respinto corto dal portiere ospite, riprende Noli che mette dentro. Nel finale di gara, c’è tempo per il gol della Tharros con Calaresu. Il risultato, però, non cambierà più. (a. d.)

