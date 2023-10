Lo sprint a fine gara mette le ali al Bonorva 

Bonorva 2

Macomerese 0

Bonorva (3-4-1-2) : Cossu, Piu, Milone, Medas, Lamacchia, Budroni, Viale (49' st Manca), Silva, Ferrari, Salazar (6’ st Lintas), Pittalis (6’ st Sangare). In panchina Olianas, Porcu, Piga, Sanna, Cosseddu, Torresi. Allenatore Bichiri.

Macomerese (3-5-2) : Trini, Nachet (44’ st Caria), Scigliano, Colombo, Luiu, Bianco, Fernandez, Camarà (46’ st Barria), Zirolia, Lauria (46’ st Fadda), Carrozzi (10’ st Timpanaro). In panchina Diana, Bassanetti, Pisu, Marras, Cissè. Allenatore Scotto.

Arbitro : Ruiu di Sassari.

Reti : st 40’ Ferrari, 49’ Budroni.

Note : ammonito Lamacchia, Camarà, Nachet, Silva.



Bonorva. Dopo tre ko consecutivi il Bonorva conquista 3 punti contro la Macomerese al termine di una settimana caratterizzata dall’esonero di Gian Mario Rassu. Ospiti all’8’ vicini al gol con Zirolia: traversa. Al 26’ punizione di Salazar a lato. Al 29’ Carrozzi della Macomerese ruba palla in area e si presenta davanti a Cossu che devia in angolo. Al 40’ conclusione di Lauria parata da Cossu. Sulla ripartenza Salazar serve Viale il cui tiro è respinto da Trini. Al 63’ colpo di testa di Lamacchia, la palla sfiora il palo. Al 67’ tiro alto di Bianco da fuori area. Al 79’ Trini devia in angolo un tiro ravvicinato di Sangare. A 5’ dalla fine la zampata dell’ex Ferrari. Al 94’ Budroni raddoppia.

