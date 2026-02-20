VaiOnline
Olbia.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Lo Spresal sullo yacht a 5 mesi dalla tragedia 

È entrata in una fase cruciale l’inchiesta sulla morte del giovane skipper campano Giovanni Marchionni, trovato senza vita l’otto agosto dell’anno scorso in uno yacht ormeggiato a Portisco. Ieri mattina il personale dello Spresal di Olbia (ispettori del lavoro) ha chiesto all’armatrice dell’imbarcazione "Gravia” (Annalaura Di Luggo), tutta la documentazione che attesta la posizione lavorativa del ragazzo e quella che attesta la corretta formazione in materia di sicurezza. Gli ispettori hanno chiesto le certificazioni dando per scontato che esista un contratto di lavoro, questo significa che per la Procura di Tempio e per lo Spresal, Giovanni Marchionni era un componente dell’equipaggio del Grovia e non era in vacanza in Sardegna ma stava lavorando sullo yacht. Stando a indiscrezioni non esiste alcun contratto di lavoro, ma sul punto bisognerà attendere le risposte dell’armatrice. A bordo del Grovia erano presenti anche gli assistenti della pm Milena Aucone e il penalista Giampaolo Murrighile, legale di Annalaura Di Luggo. Gli ispettori dello Spresal hanno controllato la documentazione dello yacht e a bordo sarebbero pienamente rispettate le misure di sicurezza. I legali della famiglia Marchionni, Gabriele Satta e Maurizio Capozzo, considerano il sopralluogo dello Spresal un atto fondamentale, arrivato però cinque mesi dopo il decesso dello skipper.

