Lo Sporting Club è in vendita 

L’ultima gestione prima della vendita al Comune di Fonni è datata 1996. Da allora sullo Sporting Club di Monte Spada è calato il sipario, fra abbandono e precarie condizioni di una struttura, un tempo sinonimo d’eccellenza turistica.

E se lo scorso anno, l’amministrazione locale ha provveduto a far bonificare dall’amianto l’intera area, ora l’obiettivo più difficile resta quello di darle nuova luce, preservandone il patrimonio storico e lavorando ad un bando di concessione per il 2024. In tale direzione, lo scorso 28 dicembre, il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il “piano di alienazioni 2024-2026" in cui è inserito anche lo stesso Sporting. Un primo passo verso l’obiettivo più ambizioso di vederne la rinascita.

La sfida

«Si tratta di un passaggio graduale – spiega la sindaca Daniela Falconi- dopo essere stati beneficiari delle risorse per lo smaltimento dei rifiuti tossici, ora intendiamo ragionare ad un bando di concessione della struttura ai privati».

Una sfida difficile, ma che non spaventa la prima cittadina: «Sappiamo che i tempi della burocrazia sono lenti, ma confidiamo sul lavoro dei nostri uffici per arrivare ad un atto che renda appetibile l’area. Il potenziale è immenso, il contesto ambientale di pregio». Per questo: «Vogliamo mettere i portatori d’interesse nelle migliori condizioni, valutando l'inserimento di apposite agevolazioni fiscali».

Specifica anche la volontà di inserire delle clausole che salvaguardino le opere presenti: «All’interno della vecchia discoteca e in altri punti sono presenti i dipinti di Liliana Cano – dice Falconi – abbiamo ragionato su degli interventi con la Soprintendenza per conservarle al paese. Purtroppo è impossibile essendo costruite su muri portanti». E infatti: «Chiunque sarà chiamato alla gestione, dovrà effettuare un progetto di recupero etico, in cui si salvino gli affreschi e le volumetrie presenti. Investire in montagna è una bella sfida. Siamo consci delle difficoltà che affronta chi fa impresa, ma non intendiamo fermarci nè in questa partita, nè in quella sull'impianto di risalita del Bruncuspina. Sono due tasselli essenziali».

L’opposizione

Così Raffaele Maloccu, capogruppo di minoranza in consiglio comunale: «La nostra idea sullo Sporting è ferma al 2021, quando in campagna elettorale parlammo di un’idea di multiproprietà con i privati. Valuteremo gli atti da qua ai prossimi mesi, ragionando sul da farsi. I nostri due consiglieri in aula si sono astenuti dal voto. Ho appreso del piano di alineazioni solamente alcuni giorni prima del consiglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA