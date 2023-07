Lo Sportello  mobile in soccorso dei non vedenti 

Si chiama Sportello mobile e da martedì primo agosto farà visita a Muravera e Villasalto per raggiungere gli uomini e le donne che hanno una disabilità visiva. È l’ultima iniziativa dell’Unione Ciechi e ipovedenti - sezione di Cagliari-, che ha avviato il progetto grazie a un finanziamento regionale da 30 mila euro. Da settembre a dicembre lo sportello poi si sposterà a Carbonia, Sanluri, Villasor e Mandas.

«Lo abbiamo chiamato Sportello Mobile 2023 perché – ha spiegato la commissaria Simona Trudu –, per la prima volta, saremo noi con la nostra organizzazione a raggiungere tutti coloro che si trovano in condizione di disabilità visiva, a prescindere dal riconoscimento formale dello status e che, pur avendo bisogno di un sostegno, di aiuto o anche solo di informazioni, non hanno la possibilità di raggiungere la nostra sede di Cagliari». Tra gli obiettivi il decentramento dei servizi, l’assistenza nella predisposizione delle pratiche per il riconoscimento dei propri diritti, il supporto nell’acquisire consapevolezza e autonomia, l’inclusione sociale.

«Vogliamo raggiungere anche le persone anziane con disabilità visiva», ha aggiunto Trudu, «spesso vivono una condizione di isolamento all’interno di comunità impoverite sempre più nei servizi essenziali».

