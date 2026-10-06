Lo sport testimonial di storia e tradizioni 

A Sardara lo sport diventa ambasciatore della cultura: Comune, cooperativa Villa Abbas e Polisportiva 1983 uniscono le forze per sperimentare un modello innovativo nel quale lo sport diventa veicolo di conoscenza e valorizzazione delle testimonianze storico-archeologiche e culturali della cittadina termale di Santa Mariaquas. L’iniziativa nasce dalla scommessa di Villa Abbas, gestita da giovani laureati, da tempo impegnati nella promozione del territorio con progetti innovativi: Marco Melis, Franco Caddeo, Sandro Atzori, Elena Mameli, Virginia e Alessandra Massenti, Alessia Murru, Nicolò Atzori

Il progetto

«L’ultima di tante iniziative», racconta il presidente, Andrea Caddeo, «nasce dalla consapevolezza che attraverso lo sport si raggiunge un pubblico ampio e diversificato, coinvolgendo non solo gli appassionati ma anche famiglie, giovani, sostenitori e cittadini». Si parte con una fase sperimentale e gratuita, pensata per verificare l’efficacia del modello e valutarne eventuali sviluppi. La cooperativa progetta, organizza e coordina le iniziative culturali, didattiche, turistiche e promozionali, mentre il Comune svolge una funzione di raccordo istituzionale.

Le magliette

Il ruolo principale spetta alla Polisportiva Sardara 1983, che dà visibilità nei campi da gioco. Come? Sulle divise è disegnato il simbolo del museo: i bronzetti nuragici, due arcieri con gonnellino, ritrovati a Sardara vicino al pozzo sacro. Dietro, la scritta “Ti aspettiamo al museo Villa Abbas”. «La Polisportiva 1983», dice il presidente, Gianni Ibba, «ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. La società ha circa cento tesserati e partecipa al campionato di Seconda categoria. Un importante partner per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Confidiamo che altre associazioni sportive seguano il nostro esempio».

Il Comune

Soddisfatto il sindaco, Giorgio Zucca: «Polisportiva e Cooperativa, sostenute da Comune, sono un esempio concreto di come realtà diverse possano lavorare insieme per promuovere il territorio. La prossima partita, quindi, non sarà solo una sfida sul campo: con i simboli sulle maglie della squadra, scenderà in campo la storia di Sardara. Non solo una volta: la collaborazione punta a trasformare ogni occasione sportiva in un’opportunità per raccontare la nostra identità».

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