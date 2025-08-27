Lo sport si ferma per lavori 

Gran parte degli impianti sportivi cittadini sono chiusi per lavori. Dalla piscina di via Lazio a quella di Farcana (da ottobre), dal campo scuola Podda al Quadrivio. Il Comune di Nuoro prova a trovare soluzioni per minimizzare i disagi per utenti e lavoratori nelle strutture. Disagi inevitabili.

Chiaroscuro

I campi da tennis del Quadrivio saranno inaugurati il 5 settembre alle 19 con il Junior Tennis Nuoro, che ha aperto le iscrizioni nei giorni scorsi. i nuovi gestori insediati con la riapertura dei campi post lavori dello scorso anno, hanno previsto degli open day dal 3 al 5 settembre dalle 15 alle 19. A fronte di una notizia positiva i problemi legati al campo scuola Podda e alle due piscine comunali si fanno sentire, soprattutto per atleti e disabili. «A fine luglio gli uffici mi hanno comunicato che l'impresa entro il 30 agosto avrebbe provveduto ad ultimare la spruzzatura della pista - afferma l'assessora Natascia Demurtas -. Conclusa questa fase, e dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione dal parte del direttore dei lavori, la struttura sarà prontamente riconsegnata all'utenza». Per l’amministrazione quello degli impianti è un nodo da risolvere. «Ci siamo impegnati sin da subito per effettuare una precisa ricognizione degli impianti sportivi - dice l'assessora -. Stiamo andando a verificare lo stato d'uso attuale per pianificare azioni mirate che possano riportare a una riqualificazione funzionale. E anche far sì che tutte le associazioni sportive e non solo possano avere l'opportunità di utilizzare le strutture».

Nuoto vietato

A partire da settembre, la piscina di via Lazio sarà oggetto di una riqualificazione importante che interesserà il soffitto e gli spogliatoi, lavori che comporteranno la chiusura dell'impianto. Martedì, l'assessora Natascia Demurtas ha convocato un tavolo di confronto con l'impresa appaltatrice e il gestore della piscina Antonello Farina per trovare una soluzione. Immediata la proposta di Gigi Sanna della Fattoria Istentales, a Badde Manna, per una collaborazione con il Comune affinché i cittadini trovino un servizio vicino alla città, anche in vista della chiusura della piscina olimpionica di Farcana il 15 ottobre. «I lavori di copertura a Farcana saranno avviati a marzo 2026 - spiega Demurtas -. La città è privata del servizio primario e questo ci sta a cuore sia per i nuoresi sia per le persone che ci lavorano. Cercheremo di ridurre i disagi. Le soluzioni potrebbero essere le aperture parziali degli spogliatoi o delle aree». Nel 2026 ci saranno i lavori di rifacimento del manto al Quadrivio (stadio Frogheri) e delle torri faro. Uno start posticipato, era previsto nel 2025, al 2 maggio. «In questo modo garantiamo la disponibilità della struttura durante la stagione calcistica. I lavori saranno d’estate», conclude Demurtas.

