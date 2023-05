Lo sport sempre più in città Nasce il nuovo villaggio aperto a tutti i cagliaritani  

Una piazza al centro (inaugurata ieri) come punto di raccordo tra gli spazi e gli impianti dedicati a skate (lavori al via tra pochi mesi), pattinaggio, basket, atletica, calcetto, pallavolo, ginnastica artistica. Un luogo incontro attrezzato che funge da cerniera per tutti gli impianti presenti nell'area, dotato di percorsi pedonali e ciclabili, spazi verdi con panchine, fontanelle e attrezzature sportive. Ecco il nuovo villaggio sportivo di Monte Mixi, il progetto da cinque milioni che riqualifica l’area compresa tra via Rockefeller, via Pessagno, viale Diaz e il quartiere fieristico. «La nascita del grande villaggio sportivo ha importanti ricadute sociali», dice il sindaco Paolo Truzzu. «Lanciamo un messaggio alle associazioni, alle famiglie e al movimento dello sport di base, confermando l’attività fisica come uno dei pilastri su cui si fonda la buona qualità della vita a Cagliari», aggiunge.

L’intervento

Complessivamente il progetto dell’amministrazione si articola in quattro fasi: la prima, la realizzazione della piazza-cerniera tra gli impianti sportivi è già terminata. A breve, invece, si partirà con la costruzione dello skatepark nel vecchio campo di calcio di via Pessagno (in dirittura d’arrivo l’aggiudicazione dei lavori), quindi si sostituirà l’impianto di climatizzazione nella Palestra B e nel palazzetto di via Rockefeller con un sistema innovativo e a risparmio energetico (lavori da quasi 1,4 milioni già in corso), l’ultimo intervento prevede la completa sostituzione delle torri faro e nuovi corpi illuminanti a led dell’impianto di atletica leggera “Riccardo Santoru” che permetterà di ospitare manifestazioni di interesse internazionale. «Sono felice che nella riqualificazione degli impianti ci sia anche il Santoru, il campo dove atleticamente sono nata e tutt’oggi mi alleno quotidianamente», dice Dalia Kaddari la velocista sarda (bronzo mondiale nella staffetta) del gruppo sportivo delle Fiamme Oro (Polizia) e punta di diamante della nazionale di atletica leggera. «Di fronte alla carenza di impianti sportivi in Sardegna, credo che questo progetto assuma un significato maggiore», aggiunge.

Città dello sport

«Cagliari si conferma sempre più una città della sport», sottolinea l’assessora allo Sport Fioremma Landucci. «Con questo intervento si va a completare un tassello mancante di quello che è il distretto dello sport cagliaritano», spiega Umberto Ticca, presidente della commissione Lavori Pubblici. «Al posto di uno spazio semiabbandonato nasce adesso una piazza dello sport, dotata di attrezzature per l’attività fisica all’aria aperta e si dà finalmente l’idea del distretto unico con diversi impianti sportivi collegati», aggiunge. «Il progetto di un grande villaggio sportivo a Monte Mixi», conclude Gabriella Deidda, assessora ai Lavori Pubblici, «supera l’obiettivo di riqualificazione delle infrastrutture comunali, grazie all’inserimento di spazi attrezzati liberamente fruibili da tutti i cittadini. Un grazie, anche per questo, a tutto il gruppo di lavoro». ( ma. mad. )