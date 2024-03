Lo sport piange Alessio Delogu, ha insegnato il nuoto ai ragazzi 

Nuoro piange il suo istruttore di nuoto. È morto ieri Alessio Delogu, 53 enne, storico istruttore di nuoto della piscina comunale di via Piemonte, stroncato da un male incurabile. Appassionato di nuoto da sempre, appena l’impianto natatorio aveva aperto i battenti in città aveva subito iniziato a lavorare come assistente e istruttore, insegnando a centinaia di ragazzi nuoresi e non il nuoto. Fisico esile e atletico, sempre col sorriso, aveva contribuito anche a portare il nuoto agonistico in città facendo parte della società Rarinantes. Parole di cordoglio anche dal comitato regionale Fin e la sezione salvamento. Oggi, alle 15.30, i funerali nella chiesa del Sacro Cuore.

