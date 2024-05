Lo sport per tutti, incontro al Caesar’s 

Oggi alle 16 al Caesar’s Hotel si terrà un convegno dal titolo “Lo sport per tutti. La valorizzazione delle differenze” organizzato dal club di Cagliari Soroptimist International d’Italia. L’obiettivo è quello di promuovere i valori dello sport come occasione di inclusione e di integrazione per le persone con disabilità.

Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi legati alla pratica sportiva per persone con difficoltà motoria e/o intellettiva, con particolare attenzione alla valorizzazione delle differenze come punto di forza e occasione di rilancio. Saranno presenti esperti del settore che condivideranno le loro esperienze e forniranno spunti per favorire un approccio inclusivo all’attività sportiva. Dopo i saluti istituzionali di Margherita Ledda, presidente del Soroptimist Club Cagliari, e Andreana Ghisu, dirigente dell’ufficio scolastico per la Sardegna, il presidente Nazionale Fispes, Sandrino Porru, interverrà sull’importanza e il ruolo del Comitato italiano paralimpico; Carmelo Addaris, delegato regionale Fispes parlerà della storia dello sport paralimpico; Elisabetta Scorcu, vVicepresidente nazionale divisione calcio paralimpico e sperimentale Figc farà un intervento su sport e inclusione, mentre Marco Scorcu, medico dello sport, parlerà dei benefici dell’attività sportiva.

In occasione dell’incontro verrà portata la testimonianza diretta di alcuni atleti paralimpici: Simone Melis, Cristina Sanna, Matteo Branca e Monica Aramini intervistati da Claudia Rabellino.

L’incontro realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con le Federazioni sportive vedrà la partecipazione delle scuole e della cittadinanza attiva.

