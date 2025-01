«Lo sport? Per noi è impegno sociale» 

«Da noi viene prima l'aspetto sociale della competizione, formiamo la persona prima dell'atleta». Così Francesco Musino, 42 anni, descrive la filosofia della Pegaso Volley di Capoterra, patron della società che ha rilevato nel 2021 insieme al presidente Michael Montaldo, salvandola dal fallimento. Da allora, la squadra è diventata un punto di riferimento per l'integrazione sociale, accogliendo ragazze con storie difficili e organizzando iniziative che vanno oltre lo sport, come la sensibilizzazione contro la violenza di genere e la cena di Natale multietnica.

Una società solidale

Gli inizi non sono stati semplici. «Prendere in gestione la società nel 2021 non è stato facile, c'era ancora lo spettro del Covid», ricorda Musino. La squadra, che oggi vanta oltre cento iscritti, ha attraversato un periodo sportivamente complesso, collezionando sconfitte per due stagioni consecutive. «Eppure non abbiamo perso iscritti. La ragione? Le famiglie si fidano di noi. Spieghiamo alle allieve dai 14 anni in su temi come la violenza di genere e la possessione. Non ci alleniamo solo in campo, proiettiamo dei film a tema per far capire loro che non sono oggetti». L'approccio funziona: la società attrae atlete anche da Sarroch, un comune con una forte tradizione pallavolistica.

Storie difficili

Il PalaPegaso è un rifugio sicuro per molte giovani con un passato complesso. La società negli anni ha accolto ragazze provenienti dalle comunità di reinserimento del territorio, offrendo loro un'opportunità di riscatto. «Una storia mi è rimasta impressa - racconta Musino - alla cena di Natale una ragazza ha avuto il coraggio di raccontarci di aver subito abusi sessuali. Noi cerchiamo di farle sentire al sicuro, dando loro la possibilità di costruire un nuovo futuro». Il campo da gioco diventa così uno strumento di prevenzione e recupero sociale.

Solidarietà

L'impegno sociale della Pegaso Volley si concretizza anche attraverso iniziative di sostegno economico alle famiglie. «Abbiamo aderito al progetto “Giovani Vispi” del Coni Sardegna da subito», prosegue Musino. «Si tratta di un voucher sportivo per l'inclusione, alcuni sono risultati idonei e hanno aderito. Per noi è fondamentale che chiunque possa praticare sport, non dovrebbero mai esserci distinzioni di classe sociale, colore, o sesso».

L'offerta sportiva si è inoltre ampliata con l'introduzione della ginnastica acrobatica. «Un grazie al mio socio Michael, a Valentina la responsabile del Volley, a Ilaria e Chiara dirigenti dell'Acrogym, e a tutti gli istruttori che mettono il cuore per mandare avanti la nostra idea di sport impegnato nel sociale», conclude Musino.

