Lo sport per la pace: studenti impegnati in dibattiti e incontri 

Anche Quartu aderisce alla Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della pace e lo fa con una giornata ricca di iniziative. L’appuntamento è per mercoledì 5 aprile in contemporanea con tanti istituti scolastici, non solo quartesi, ma di tutta Italia. Si comincia con una conferenza in streaming dal tema “Sport e Pace”, che coinvolgerà tutte le scuole partecipanti.

Sono previsti gli interventi del sindaco Graziano Milia, dell’assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sport Cinzia Carta, di Bruno Perra, presidente regionale del Con, di Francesco Feliziani, direttore dell’ufficio scolastico Regione Sardegna e di Antonio Murgia, coordinatore regionale dell’ Ufficio Educazione Fisica Sardegna. E ancora di Duilio Ennas, coordinatore provinciale dell’ufficio Educazione Fisica Sardegna, di Paolo Poddighe, presidente regionale dell’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo (Ansmes), e di Luca Calandrino, presidente provinciale Ansmes Cagliari. Alle 10,45 invece dal piazzale dell’Istituto Porcu Satta di via Turati, partirà una pedalata. Il percorso interesserà le vie Palestrina, Pizzetti, Beethoven, Salieri, Colombo e poi l’ingresso nel parco di Molentargius per proseguire poi nel sentiero delle Saline per arrivare, passando dall’Ospedale Marino, sino a Marina Piccola. Il testimonial della manifestazione è Nicola Vykhodtsev, Campione Mondiale 2021 di canoa.

La Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace è stata ideata dal CIO (Comitato Nazionale Olimpico) per sottolineare l’importanza dello sport per lo sviluppo di un mondo migliore, anche come strumento di cambiamento sociale in tutti i Paesi del mondo. (g. da.)

