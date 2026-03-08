VaiOnline
L’intervista.
09 marzo 2026 alle 00:22

«Lo sport paralimpico sta rinascendo» 

Claudio Secci guida un movimento in fermento, che vive in questi giorni la sua massima espressione a livello mondiale con i Giochi invernali. E sorride, pur non avendo alcun atleta sardo in campo. «Cosi come per i Giochi che hanno preceduto quelli Paralimpici, ovviamente non abbiamo nessuno che rappresenti l’Isola, ma è una straordinaria vetrina per far conoscere il mondo paralimpico. «Il nostro movimento ha perso qualche treno – sottolinea il presidente del Comitato regionale – ma sono orgogliosamente alla guida di una federazione dove si confrontano degli atleti straordinari».

Dal 2017 Il Comitato Italiano Paralimpico è un ente pubblico, grazie al Decreto Legislativo che ha consentito al Cip di assumere questo status per organizzare e potenziare lo sport per persone con disabilità. Così come il Coni per le discipline olimpiche. «In Sardegna – dice Secci – ho ereditato una situazione complessa e soltanto ora vediamo un movimento con una buona base».

Il presidente può vantarsi di aver portato a termine, firme comprese, l’intesa con la facoltà di Scienze Motorie per avviare la formazione di tecnici che possano lavorare con gli atleti paralimpici: «Per esempio, nel tennis stiamo facendo un ottimo lavoro, il nostro referente è il maestro Carlo Carta – che opera nel circolo di Costa di Sopra – e con lui cercheremo di portare il tennis nelle scuole, dove il disabile può essere avviato allo sport». Proprio nel tennis, per restare in tema, il sassarese Luca Arca è nella top 100 maschile.

«Sono trentotto gli sport paralimpici, non ce ne sono di Serie A o di Serie B, tutti hanno la stessa dignita – conclude il presidente Secci – l’atleta o semplicemente l’appassionato devono essere messi in condizione di praticare uno sport senza difficoltà». In fase organizzativa l’Open day di tennis paralimpico, con il torneo di qualificazione mondiale ad Alghero, mentre si è giocata ieri a Cagliari la finale di coppa Italia di sitting volley. «Il movimento è vivo, con il Coni faremo tante cose insieme».

