«Lo sport paralimpico, missione di vita» 

Tutto è cominciato in una piscina, uno specchio d’acqua dove - oltre a superare paure e fragilità della figlia - ha scoperto se stesso. «Grazie a Francesca mi sono innamorato di un mondo nuovo, lo sport paralimpico, ormai diventato la mia missione di vita», racconta Claudio Secci, 69 anni e selargino, padre della campionessa sarda di nuoto Francesca - con una disabilità fisica dalla nascita - oggi 34enne e con una collezione di medaglie vinte a livello regionale e nazionale. Papà Claudio, sempre al suo fianco, da otto mesi è anche presidente regionale del Comitato italiano paralimpico, oltre a essere colonna portante di SaSpo Cagliari: ruoli che vive con passione, perché - prima che dirigente - è un genitore che ha visto con i propri occhi quanto lo sport possa cambiare la vita.

L’esordio

Vent’anni fa il primo passo verso lo sport paralimpico. «Nel 2005 Francesca, che nuotava da tempo, ha partecipato per la prima volta al campionato regionale dedicato agli atleti con disabilità e da lì a poco vinto due ori in una competizione nazionale», ricorda Secci. «Da quel momento è iniziato il suo percorso ma anche il mio, come dirigente sportivo nell’associazione sportiva che di fatto è diventata la più importante realtà paralimpica nell’Isola». Il riferimento è alla SaSpo, con sede operativa a Selargius, in via don Bosco.

La forza

Grazie alla forza e alla passione di Francesca è cambiato lo sguardo verso lo sport. «Mia figlia è una ragazza tenace, è riuscita a raggiungere grandi risultati perché ci mette testa e cuore, e perché ha una famiglia presente che l’ha sempre supportata». Punti di forza che hanno permesso di superare quello che sembrava un limite in tutto, l’ipoplasia femorale alla gamba destra con la quale deve fare i conti da quando è nata. «Lo sport, il nuoto ma anche l’arrampicata paralimpica, hanno contribuito nel suo percorso di crescita personale: oggi Francesca è una donna forte, realizzata, un’insegnante di lingua inglese, che affronta la vita con entusiasmo e determinazione. Sono orgoglioso di lei».

La nomina

Un papà soddisfatto. E dallo scorso aprile c’è il nuovo ruolo di presidente regionale del Cip, ente pubblico che promuove le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili. Perché lo sport paralimpico ormai è diventato una casa, una missione, un impegno quotidiano. «Si sta lavorando per avere un comitato più presente in tutti i Comuni dell’Isola, e per favorire l’accesso allo sport a tutti i livelli».Le sfide per i prossimi tre anni sono tante. «Prima di tutto far uscire i tanti giovani con disabilità che rimangono chiusi in casa, e che rinunciano a fare sport perché piscine, campi e palestre sono troppo distanti. Per questo è necessario lavorare con le scuole, le famiglie, le società e le federazioni sportive». Fondamentale anche la collaborazione con la Regione «per avere maggiori finanziamenti e aiutare società e atleti sardi paralimpici». L’obiettivo da raggiungere entro il 2028 è ambizioso. «Oggi in Sardegna ci sono circa 1.200 persone che fanno attività agonistica su una popolazione disabile di 30mila. Se durante il mio mandato dovessimo riuscire a raddoppiare i numeri sarei felicissimo».

