Lo Sport nella costituzione italiana: «Valore educativo e sociale» 

Roma. A 75 anni dall’entrata in vigore della Carta, lo sport è entrato nella Costituzione. «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme»: così recita il comma inserito nell’articolo 33 grazie al voto unanime della Camera a conclusione di un percorso iniziato lo scorso dicembre in Senato. La premier Giorgia Meloni ha parlato di una «vera e propria rivoluzione culturale, il Governo farà la sua parte per dare concreta attuazione a questa nuova norma» che riguarda anche le competizioni «dilettantistiche, amatoriali e di prossimità».

Si tratta di «un punto di svolta» anche per il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che definisce la pratica sportiva «una difesa immunitaria sociale. Sarà una responsabilità della classe dirigente, politica e sportiva trasformare questo riconoscimento del valore in un diritto da garantire a tutti. Lo sport non deve essere solo la celebrazione delle vittorie ma anche l’affermazione dei principi e dei valori dei quali siamo tutti portatori e tutti beneficiari a vantaggio soprattutto dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quelli che verranno».

Soddisfazione da parte di Lega, M5S, Noi Democratici, Italia Viva mentre Pd e Fratelli d’Italia rivendicano la paternità del provvedimento. Per Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, la decisione «rende all'attività sportiva il valore che merita dal punto di vista politico, sociale ed economico. È un messaggio importante. Tentiamo di ripartire dalla scuola: oggi ci sono molti ostacoli per i ragazzi ma mi auguro che possa iniziare da lì il riconoscimento al mondo dello sport». Proprio ieri è arrivato il primo via libera del Senato al disegno di legge per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e per l’istituzione dei nuovi Giochi della gioventù.

