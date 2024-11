«Lo sport mi ha aiutato a integrarmi» 

Pattinaggio lineare, calcio, mountain bike, nuoto e corsa sono gli sport che hanno aiutato Ruslan Farci, di origini ucraine, a integrarsi in una nuova terra, la Sardegna. Insieme al fratello Sasha, il giovane oggi 21enne ha lasciato la sua Ucraina all’età di 7 anni ed è stato adottato da Renato Farci e la moglie, di Ussana. «Ho dovuto ricostruire la mia vita da zero. Lo sport mi ha aiutato a crescere, uscire dalla mia timidezza e ad esprimermi» racconta il giovane.

Pattinaggio e calcio le prime discipline che ha provato, con la mountain bike poi amore a prima vista: «In Ucraina non praticavo sport, conducevo una vita molto difficile — dice Ruslan — quando per caso mi trovai con mio padre Renato a una gara di mountain bike ricordo di avergli detto Papà, io voglio andare in bici ».

Sei anni fa ha intrapreso il suo percorso nel triathlon, dopo aver aggiunto ai suoi allenamenti anche la corsa e il nuoto. Questo nuovo sport lo ha portato alle vette più alte del cross triathlon nella categoria Junior: nel 2021 ha vinto il campionato italiano a Sestri Levante e nel 2022 quello italiano a Capoliveri e quello mondiale in Romania.

Tutte le ore che Ruslan dedica allo sport lo aiutano nel suo processo di integrazione, in una terra così diversa da quella d’origine: «Il cambiamento dall’Ucraina alla Sardegna è stato drastico, ero abituato ad avere veramente poco lì, mentre qui avrei avuto tanto. Sono molto grato alla Sardegna, mi ha dato tante opportunità, soddisfazioni ed emozioni indescrivibili», dice Ruslan

Ambientarsi non è stato semplice, ma l’aiuto e supporto della famiglia e di tutta la comunità di Ussana è stato molto importante: «Dai miei familiari ai vicini di casa e ussanesi tutti, mi hanno sempre accolto e fatto sentire come a casa. Non è mai stato un peso abituarmi alla Sardegna, ho imparato a parlare prima il campidanese dell’italiano.

Della Sardegna Ruslan ama tutto, dal mare cristallino alle montagne, cornice di gran parte dei suoi allenamenti. Nonostante il forte legame con l’isola, rimane il desiderio di ricostruire le sue origini: «Purtroppo al momento non ho contatti con i miei genitori naturali né con altri parenti, ma appena potrò vorrei recarmi lì nella speranza che sia rimasto qualcosa, essendo una zona probabilmente colpita dal conflitto» dichiara il giovane. La guerra tra Ucraina e Russia? Cerco di distaccarmi perché ritengo che qualsiasi forma di violenza sia ingiustificata. Chi ne paga le conseguenze è la popolazione».

