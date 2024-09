Lo sport italiano cambia poco e litiga molto

Quattro consigli nazionali di (importanti) Federazioni Sportive sono stati rinnovati nell’ultima settimana e due dati emergono chiari. Il primo è che i quattro presidenti uscenti sono stati confermati, il secondo è che gli sfidanti non hanno accettato il verdetto. In realtà, in tre casi su quattro, sono state addirittura bocciate le loro candidature.

Ieri il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Corrado Barazzutti nei confronti della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e della Procura Federale Fitp: chiede che l’assemblea che ha eletto Angelo Binaghi con il 96,23% dei voti sia annullata e la sua candidatura riammessa. Analoga richiesta al Collegio aveva fatto, senza esito, Fabio Rampelli, la cui corsa elettorale in seno alla Federnuoto si è fermata prima dell’assemblea che ha poi confermato Paolo Barelli (col 77,7%).

Candidatura respinta (e ricorsi bocciati) anche per l’ex maratoneta Giacomo Leone che voleva contendere a Stefano Mei la presidenza della Fidal: i requisiti non sono stati ritenuti validi e l’ex campione europeo dei 5000 potrà “governare” per altri 4 anni, stavolta con un consiglio tutto a suo favore, dopo aver incassato il 72,47% delle preferenze. In tutti e tre i casi, si tratta di Federazioni che hanno ottenuto negli ultimi anni buonissimi risultati, addirittura eccezionali nel caso del tennis.

L’ultima in ordine di tempo a suscitare proteste e polemiche (ma siamo sicuri che non finirà qui perché di assemblee elettive ce ne sono ancora tante) è stata l’elezione delle cariche federali della Fise (Sport Equestri). Marco Di Paola è stato rieletto presidente con il 67,49%, stavolta con due avversari: Clara Campese (18,99%) e Duccio Bartalucci (13,34%). Il risultato ha suscitato la veemente reazione degli sconfitti: «Il sospetto che ci sia stata qualche irregolarità c'è, i conti non tornano e stiamo valutando con i legali se presentare un ricorso», hanno immediatamente denunciato Bartalucci e Campese ricordando che «già prima dell'assemblea elettiva avevamo denunciato tramite pec a Coni, Ministro Abodi e Sport e Salute delle violazioni e delle situazioni irregolari, ma ora bisogna capire cosa sia successo durante le elezioni». Ieri un nuovo affondo: «Abbiamo il fondato sospetto che alle elezioni per la presidenza della Fise ci siano stati brogli elettorali, stiamo presentando una denuncia», ha dichiarato la presidente del C.R. Veneto, secondo la quale ci sarebbero stati anche verifiche di polizia e carabinieri. Se il buon quadriennio si vede dal mattino... ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA