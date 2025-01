Lo sport in Sardegna, identitario a tutto campo 

Pula. Atleti, scienza e turismo si uniscono per formare un quadro sull’intero movimento dello sport sardo. Al Teatro Maria Carta di Pula si è tenuta la conferenza “Lo sport per la Sardegna: movimento identitario a tutto campo”, «per coinvolgere tutti, con i valori socioeducativi dello sport», le parole dell’organizzatore Federico Piroddi, che ha aggiunto. «Dare stimoli ai ragazzi più giovani per studiare queste tematiche, aiuteranno loro nell’inserimento nella comunità odierna». La mattinata è stata dedicata alle conferenze scientifiche raccontando l’importanza e i benefici dello sport per i giovani e la complicità dei genitori nell’educazione all’attività sportiva, con gli ospiti presenti: Francesca Vitali, docente di psicologia dello sport dell’Università di Verona, Claudio Massa, fondatore de “l’Orma”, Vincenzo Piras, consulente di Sport e Salute Sardegna, Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity, Andrea Loviselli, Direttore dell’UOC di Endocrinologia Policlinico universitario di Cagliari, Salvatore Melis, docente universitario a Scienze Motorie, Giuseppe Serra, responsabile sviluppo-ricerca Sardegna Ricerche, Lorenza Boi, Chinesiologa clinica e Nicola Fanuntza, esperto di diritto dello sport. Dopo l’intervento di Giovanna Ghiani, nutrizionista, ricercatrice e insegnante alla facoltà di Scienze Motorie, spazio all’incontro “Special Olympics Italia, Team Sardegna”, con i due dirigenti Roberto Lidiri e Luciano Scandariato.

Poi, dopo l’intervento di Paolo Serra, medico e organizzatore della “Cagliari Respira”, il panel “Incontro con lo sport” che ha visto protagonisti Silvia Farigu, campionessa di Taekwondo e Kick boxing, Laura Frattaroli per l’atletica, Freddy Pilloni, iridato under19 di windsurf, Davide Paulis, cestista con la sindrome di down, l’ex pugile Manuel Cappai e Daniele Meloni, calciatore negli Stati Uniti: «Arrivo da una famiglia normale», ha detto: «Ai ragazzi che vogliono raggiungere i propri obiettivi nello sport consiglio di crederci sempre, senza pensare che nulla sia impossibile».

