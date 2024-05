Lo sport in campo per battere i tumori 

Un torneo di calcio per promuovere i valori di condivisione, amicizia e solidarietà anche attraverso lo sport. Dopo il convegno di sabato scorso, “Tumori femminili e sport: un calcio al cancro” si trasferisce sul rettangolo verde. Questo sabato 25 dalle 16.30 il consueto torneo di calcio a cinque, nei campi del centro sportivo Giuseppe Belly (ex Ossigeno) in viale Cimitero 29.

Anche questa seconda fase vede in prima fila l'associazione “Mai più sole”, che ha organizzato la due giorni con “Cittadinanzattiva”, Fondazione Taccia, Fidapa Bpw Italy sezione di Cagliari e il supporto di Regione, Comune e Fondazione di Sardegna.

«Il gioco di squadra fa la differenza, affinché le donne non si sentano mai sole, ma tremendamente vive». È il principio che ispira come da tradizione “Tumori femminili e sport, un calcio al cancro”, e anche nell'edizione 2024 – parafrasando un altro termine sportivo – squadra che vince non si cambia.

Il torneo di calcio a 5 femminile vedrà in campo le squadre composte da pazienti, familiari, operatrici sanitarie e medici: lo scopo è mettere in luce il gioco di squadra per spiegare che il paziente, se coadiuvato nel modo migliore dai compagni cioè medici, familiari e amici, può giocare la partita col sorriso senza sentirsi malato. Il moto e lo sport influiscono in modo positivo sulla forma fisica e mentale.

