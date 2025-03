Lo sport, il sociale, l’alimentazione: l’impegno dell’Us Settimo oltre il gioco 

Il calcio, il sociale sino all’attenzione per l’ambiente. La storia dell’Us Settimo, società nata nel 1967, non è stata sempre rosa e fiori, ma certi valori non sono mai venuti meno. Come gli obiettivi che da qualche anno si è prefissato il nuovo direttivo presieduto da Giuseppe Corona: «Siamo un’organizzazione no profit che vuole educare i propri ragazzi ai sani valori etico-sportivi promuovendo l’attività calcistica in tutta la provincia, formando calciatori che possano costituire in futuro l’ossatura delle nostre Juniores e Prima squadra».

La rinascita

Formazione quest’ultima che ora milita in Prima categoria e che solo un’altra volta, a metà degli anni Novanta, era arrivata a questo livello prima di un declino costellato di retrocessioni e vicissitudini economiche che l’hanno portata a interrompere l’attività. Poi nel 2019/20 la rinascita, poco prima della pandemia, grazie all’impegno di un piccolo gruppo di amici del paese. La squadra è ripartita, con grandi sacrifici, dalla Terza categoria ma alla società mancava qualcosa. «Solo la prima squadra non ci dava le soddisfazioni che cercavamo», conferma il responsabile della scuola calcio e del settore giovanile Nicola Mura, «quindi abbiamo deciso di ripartire anche con il settore giovanile. Ora abbiamo tutte le categorie e da tre anni anche gli Juniores, nostro grande orgoglio».

Il sociale

US Settimo vuole dire anche attenzione al sociale. Il club non fa selezione, accoglie chiunque voglia giocare e da tempo è sensibile riguardo il tema dell’autismo. «La prima volta fu nel 1999», ricorda il presidente Corona, «prendendo spunto dal Barcellona nella maglietta al posto dello sponsor fu messa una scritta dedicata all’autismo. E il prossimo 4 aprile, nella settimana della consapevolezza sull’autismo, con il patrocinio del Comune di Settimo San Pietro organizzeremo un torneo per la categoria Pulcini con 12 società. Ogni anno in questo periodo la nostra squadra scende in campo accompagnata dai bambini del settore giovanile tutti vestiti di blu».

L’impianto

Il blu abbinato al rosso, al nero e al bianco, sono colori che riportano chiaramente a quelli della Sampdoria e sono presenti anche nell’impianto sportivo, uno dei più belli del sud Sardegna. «È stato inaugurato tre anni fa», specifica ancora Corona, «di recente sono stati completati i nuovi spogliatoi che hanno tra l’altro un modernissimo impianto per produrre acqua calda ed energia elettrica attraverso i pannelli fotovoltaici di ultimissima generazione». Le idee non finiscono qua. «Dove ora ci sono vecchi spogliatoi vorremmo creare una nuova club house e un’area fitness per atleti e ospiti».

Il cibo

L’attenzione verso i ragazzi passa anche attraverso l’educazione alimentare. «Grazie alla collaborazione e al supporto dell’Università di Cagliari», conclude il presidente, «cercheremo di presentare con i nostri atleti un importante progetto per sensibilizzarli al consumo di alimenti naturali, possibilmente locali, adatti a una corretta attività sportiva e in grado di migliorare le performance a chi pratica lo sport a livello agonistico».

RIPRODUZIONE RISERVATA