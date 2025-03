Lo sport ha di nuovo una casa 

Costruito nel 1990, inutilizzato da almeno tre anni, per il PalaDeiana si apre una nuova stagione. Dopo i lavori di ristrutturazione e messa a norma, il palazzetto dello sport di oltre 1.200 metri quadri all'interno del parco urbano Fausto Noce, è stato inaugurato ieri, pronto a ospitare atleti e competizioni. «Funzionale, moderna e sicura, questa struttura nasce a nuova vita e potrà ospitare anche campionati di tante discipline sportive», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi, inaugurando l'opera con la benedizione del parroco della chiesa de La Salette, don Gianni Sini.

Gli impianti

Pavimento color acquamarina riscaldato, una superficie di gioco di 600 metri quadri da campionati di serie A, due tribune da 400 posti, due grandi wall segnapunti e illuminazione a led, il restyling è costato più di un milione e mezzo e taglia il nastro delle opere in fase di costruzione per il completamento della cittadella sportiva situata tra il verde del parco. Chiuso alla fine del 2023 e diventato inaccessibile agli oltre mille atleti di varie associazioni, lo stadio Angelo Caocci è in fase di riqualificazione: mancano gli ultimi metri per la posa del manto del “pistino” di atletica leggera coperta, infrastruttura strategica per le sessioni di allenamento anche di campioni olimpici (in estate è frequentato da Filippo Tortu), accanto sono previsti due campi da tennis, uno da pallavolo e uno da basket. Insieme alla sistemazione degli impianti storici della città si posano le prime pietre per quelli del futuro, illustrati ieri da Nizzi. In un'area di 35 ettari di proprietà comunale, a Sa Minda Noa, nove sono dedicati agli spazi aperti alle attività sportive: sono in corso d'opera gli interventi per realizzare le fondamenta di un palazzetto dello sport con 2.500 posti (che all'occorrenza potrà trasformarsi in un'arena) e nel mega progetto sono compresi anche due campi da basket e altrettanti da padel. Un campo da calcio con anello di pista da atletica a sette corsie sarà realizzato in via Nervi e, qualche giorno fa, l'amministrazione comunale ha concesso per vent'anni in comodato d'uso gratuito alla parrocchia de La Salette, uno spazio da gioco polivalente. «La nostra amministrazione – ha detto il sindaco – ha sempre avuto particolare interesse per la valorizzazione delle attività sportive, importanti per favorire il dialogo, la tolleranza, il senso civico ed esperienze preziose, soprattutto per i giovani».

